Школьники-айтишники помогают врачам бороться с коронавирусом

В условиях пандемии и самоизоляции не только школы перешли на удаленку, но и кружки и секции. В том числе - детские технопарки "Кванториум", где ребята продолжают заниматься научно-техническим творчеством онлайн. Более того, школьники-айтишники по всей стране включились в борьбу с коронавирусом и предлагают свои разработки. Некоторые из них уже пустили в производство.

К примеру, школьник из Рыбинска Дмитрий Шевелев смог превратить обычную маску для подводного плавания в устройство для защиты от вируса. Он также разработал переходник, к которому крепятся сменные фильтры, не дающие проникнуть вирусу в организм человека. Благодаря юному изобретателю 17 врачей Рыбинской больницы уже получили надежную защиту от вируса. Сейчас Дмитрий изготавливает партию в 100 штук на 3D-принтере.

Школьник-"кванторианец" Александр Росляков разработал новую версию пульсоксиметра. Прибор помогает отслеживать пульс и уровень кислорода в легких одним касанием пальца. В больницах в это непростое время на такую технику огромный спрос.

Ребята из "Кванториумов" Сахалина, Севастополя, Красноярска, Дагестана и многих других регионов усовершенствовали держатель для медицинской маски, чтобы та плотнее прилегала к лицу и лучше защищала от вируса.

Во владимирском "Кванториуме" школьники создали прототипы кронштейнов для крепления аппаратов ИВЛ. А еще ребята принимают участие в разработке капсулы для транспортировки больного - сборно-разборной конструкции с автономным источником питания, воздушным насосом для обеспечения циркуляции воздуха и противовирусными фильтрами, препятствующими распространению вирусов от больного в окружающее пространство. Капсулу можно будет использовать в машинах скорой помощи.

Комментарий

Валентин Пономарев, руководитель владимирского детского технопарка "Кванториум-33", педагог дополнительного образования по направлению "Робототехника".

- Переход на дистанционное обучение в целом удался. Теорию даем в онлайн-формате. С практикой сложнее. Но, например, по инженерно-техническим направлениям можно учить детей программированию, конструированию, 3D-моделированию на компьютерах. Мы также подумываем о том, чтобы передавать детям домой несложные комплекты по робототехнике, чтобы они могли удалённо делать что-то своими руками.

Некоторые дети из тех, кто давно посещал "Кванториум" и достаточно хорошо владеет технологиями, активно подключились к созданию устройств для помощи врачам. Работа велась дистанционно - кто-то печатал дома на 3D-принтере, у кого-то есть паяльная станция, электронные компоненты, кто-то моделировал на компьютере. Ребята с таким форматом проблем особых не испытывают, им даже в чем-то проще. Эксперты, специалисты, с которыми они выходят на контакт, даже не сразу понимают, что общались с ребенком.

Мы начали с простых изделий, изготовления защитных лицевых экранов: на 3D-принтере печатается пластиковый ободок, он соединяется с прозрачным экраном, который вырезается на лазерном станке. Мы немного его доработали и наладили с одним из наших партнеров во Владимире массовое производство. Буквально за несколько дней обеспечили всю область. Еще одно простое устройство - небольшое приспособление для закрепления маски, чтобы врачам было проще в ней ходить. Счет уже на тысячи идет таких изделий. Делали их разными способами. Ребята вовлечены и в более серьезные разработки - например, в создание специальных капсул, которые можно использовать для транспортировки зараженных и ожоговых больных. Оба варианта уже доступны. Ребята активно участвовали в проектировании, расчетах, а дальше уже все дорабатывалось инженерами. Транспортировочная капсула сертифицирована, на нее получена вся разрешающая документация, мы можем налаживать серийное производство. Два экземпляра сейчас активно используются врачами. Ребята также участвуют в исследованиях фильтрующих элементов, которые используются в медицинской технике, изучают, какие из доступных на рынке могут в случае дефицита применяться для работы с аппаратами ИВЛ. Консультируемся по этому поводу с серьезными специалистами.

Справка "РГ"

Из-за развития эпидемиологической ситуации большинство занятий в детских кружках, домах творчества и секциях были переведены в онлайн. Также, как и как и весь учебный процесс в школах. Министерство просвещения подготовило детальные рекомендации по работе образовательных организаций в дистанционном формате, оказало методическую поддержку каждому региону. Кроме того, минпросвещения вместе с региональными органами управления образованием запущены программы поддержки педагогов и учащихся, нуждающихся в компьютерной технике. Ее получили уже более 220 тысяч школьников и педагогов.