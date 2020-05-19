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Рубрика: Власть

"ЗОСТАЛАСЯ ТIЛЬКИ НАДIЯ ОДНА"

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Указ президента Украины за номером 184/2020 о санкциях против российских физических и юридических лиц в интересах национальной безопасности и обороны вызвал живую реакцию как в Москве, так и в Киеве. Вполне естественную и необычайно эмоциональную.

Прежде всего потому, что в новых санкционных списках оказались всемирно известные учреждения культуры и науки Российской Федерации, такие как Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Московский государственный университет, Российское географическое общество, исследовательские институты и целые отделения Российской академии наук.

МГУ, как и другие российские вузы, не отменит набор абитуриентов с Украины

Понятно, что, выпуская подобные указы, киевская власть решает свои внутренние проблемы. В какой-то момент ей по тем или иным причинам в противоречивом политическом контексте надо продемонстрировать приверженность традициям отечественного национализма. Проявить свою неуступчивость по отношению к северному соседу, с которым ей трудно вести диалог с позиции силы. Сделать очередной недружественный жест в адрес России, который еще больше осложнит переговорные процессы на всех дипломатических треках.

Признаюсь, что и моя первая реакция на безусловно наивный шаг киевских властей была чрезмерно эмоциональной. Может быть, потому, что он напоминал театр абсурда, в котором совсем не хотелось участвовать. Указ N 184/2020 свидетельствует о том, что В. Зеленскому в данном случае изменило прирожденное чувство юмора и самоиронии, которое позволило ему выиграть выборы в достаточно сложной президентской кампании, не разочаровав и его российских зрителей. Надеяться на то, что мировая общественность поддержит украинские санкции в отношении Эрмитажа или МГУ, по крайней мере недальновидно (не хочу и не могу использовать более сильные выражения). С таким же успехом можно призывать к введению санкций против Венеры или Меркурия. И хотя в дипломатической практике любят использовать выражение "никогда не говори "никогда", уверен, что в данном случае оно не работает. Ни профессиональное музейное сообщество, ни мировая научная общественность не отнесутся всерьез к позиции Киева.

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Очевидно и другое. Несмотря на объяснимо резкие комментарии российских политиков в отношении новых украинских санкций, никто не собирается готовить симметричный ответ. МГУ, как и другие российские вузы, не отменит набор абитуриентов с Украины, украинские учреждения культуры и науки могут сотрудничать с их российскими партнерами в случае взаимной заинтересованности. А в том, что такой взаимный интерес существует, знаю достаточно хорошо. Приведу примечательный и на первый взгляд частный пример. В Одесском археологическом музее есть собрание египетских древностей. До начала 1990-х годов за этими уникальными экспонатами наблюдали специалисты из Эрмитажа, где еще в дореволюционную пору сложилась известная школа египтологов - ученых и реставраторов. К сожалению, сегодня эти связи нарушены, специалистов-египтологов петербургского уровня на Украине, пожалуй, что и нет, коллекции, за которыми нужен профессиональный уход, с годами ветшают. Разумеется, кроме России есть страны, в которых работают первоклассные ученые, занимающиеся Древним Египтом. Достаточно назвать Великобританию.

Но для налаживания серьезных научных и культурных контактов нужны не годы, а десятилетия. Какой же смысл рушить то, что сложилось не за один век? Политические интересы и цели меняются, культурные связи отражают глубинное тяготение народов друг к другу. Близость народов России и Украины - этническую, географическую, историческую - стоит рассматривать не как проблему, а как общее благо. Начиная с Киевской Руси и по сей день. Нет смысла скрывать конфликты и противоречия, которые сталкивали наши народы за тысячелетнюю историю формирования государственности - московской и киевской. Но в великом сплетении двух этносов формировалась уникальная историческая ткань огромного евразийского пространства, рождались культурные феномены, имеющие поистине мировое значение. Достаточно назвать творчество Н.В. Гоголя, Т.Г. Шевченко, И.Е. Репина.

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Украинская культура формировалась в диалоге с культурой русской, отстаивая свою самобытность и обособленность от других. Уверен, что этот диалог был менее острым и болезненным, чем с польской или австрийской культурой, в контексте которых в силу известных исторических обстоятельств обретало самостоятельность украинское художественное творчество. Не случайно Иван Франко, гений украинской литературы, писал свои произведения не только на родном языке, но и на русском, польском, немецком. Он много переводил с русского языка, увлекаясь русской литературой, за что его нередко критиковали собратья по перу. Но все это не только не помешало, напротив, помогло ему стать глубоко национальным поэтом, утвердившим величие украинского языка в мировой литературе.

Близость народов России и Украины стоит рассматривать не как проблему, а как общее благо

Испытываю чувство неловкости, в который раз повторяя общеизвестные факты. Корю себя за излишнюю патетику, которую хочется снизить подобающим случаю юмором. Увы, не получается. Мне слишком дорога Украина, с ее неповторимой историей, уникальной культурой, замечательными талантливыми людьми, с могилами моих предков, которые, если следовать логике сегодняшней политической жизни, мне уже не доведется увидеть. Но надежда умирает последней. Именно об этом писала Леся Украинка, из стихотворения которой позаимствовал название своих заметок.

Власть Позиция Колонка Михаила Швыдкого

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