Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

Инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии. Они предложили включить плату за общедомовые нужды в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Инициатива касается многоквартирных домов.

Авторы объясняют свою идею тем, что нынешняя система оплаты ресурсов, потребляемым "сообща", непрозрачна.

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.

В результате граждане смогут отказаться от установки дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. В конечном счете поправки помогут снизить расходы граждан на оплату "коммуналки", резюмировали авторы.

Кроме того, поправки, говорится в пояснительной записке, позволят учесть интересы управляющих компаний и ТСЖ, которые нередко банкротятся из-за непрозрачности системы.