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Текст:   Татьяна Замахина 
12:59 19.05.2020

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Поправки, по оценке авторов, направлены на повышение прозрачности системы и снижение платы за услуги ЖКХ.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Инициаторами выступили парламентарии из Северной Осетии. Они предложили включить плату за общедомовые нужды в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Инициатива касается многоквартирных домов.

Авторы объясняют свою идею тем, что нынешняя система оплаты ресурсов, потребляемым "сообща", непрозрачна.

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В результате граждане смогут отказаться от установки дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. В конечном счете поправки помогут снизить расходы граждан на оплату "коммуналки", резюмировали авторы.

Кроме того, поправки, говорится в пояснительной записке, позволят учесть интересы управляющих компаний и ТСЖ, которые нередко банкротятся из-за непрозрачности системы.

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