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19.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Сколько может продлиться укрепление рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Спустя месяц после отрицательных цен на американскую нефть ситуация выглядит намного оптимистичней, чем накануне экспирации контрактов с поставкой в мае. В понедельник Brent превышал отметку $35 за баррель, достигнув двухмесячных максимумов и более чем удвоившись в сравнении с минимальными уровнями.

Фото: iStock
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Помимо нефти позитивный фон для российской валюты создают новости о подвижках в разработке вакцины и лекарств от коронавируса, а также замедление темпов распространения COVID в развитых странах и России.

За счет этого рубль вернулся к нижней границе торгового диапазона последних двух месяцев. USDRUB закрылся ниже 73. EURRUB пробует прорваться под 79, также вырываясь из проторгованного диапазона.

Стоит вспомнить, что рубль резко падает в кризисы, но потом настойчиво и долго растет. Это происходит оттого, что ставки по рублям и доходность рублевых облигаций существенно выше большинства зарубежных аналогов. При растущих рынках это создает спрос на керри-трейд.

В нашем случае трейдеры также пытаются прокатиться на волне ожиданий, что Банк России будет снижать ключевую ставку. Сейчас рынки примерно "заложили" в цену снижение ключевой ставки Банка России на 50 пунктов на ближайшем заседании. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о возможности срезать ставку сразу на 100 пунктов, и в целом давала сигналы, что ставка будет существенно ниже.

Для рынков это повод покупать рубли сейчас, вкладываться на них в ОФЗ. Низкие ставки - негатив для рубля лишь после того, как интерес к этому трейду пойдет на спад. А пока не видно конечной точки смягчения политики, интерес к рублю может подрастать.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
Назван основной риск для рубля

Впрочем, стоит с осторожностью относиться к этому укреплению. Во-первых, при первых признаках дестабилизации рынков, интерес к ОФЗ может угаснуть намного быстрей, чем образовывался. Также погасить его могут аппетиты Минфина, которому предстоит много заимствовать на рынках.

Ситуацию сейчас можно сравнить с тем, как обстояли дела весной 2008 года. Тогда господствовала идея керри-трейда и покупки нефти на признаках здоровья Китая и других развивающихся стран. Но эти настроения стали таять на осознании, что развивающиеся рынки также начинают страдать от спада спроса в развитых странах и не имеют достаточно внутренних драйверов, чтобы расти самостоятельно.

За это время доля стран EM заметно выросла, Китай стал второй экономикой, а развитые страны еще больше погрязли в долгах. Но достаточно ли этого, чтобы вернуть мировой спрос к устойчивому росту? В это хочется верить, но делать ставку на это пока слишком рано.

Для рубля это означает, что в какой-то момент в ближайшие недели он может перестать расти и вернуться к снижению.

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