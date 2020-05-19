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19.05.2020 19:10
Рубрика: Спорт

Рекорды пригодились

Косторная и Чупков в списке Forbes
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная и двукратный чемпион мира, мировой рекордсмен по плаванию Антон Чупков вошли в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет ("30 до 30"), сообщается на сайте издания.

Кроме 16-летней Косторной и 23-летнего Чупкова, в топ-3 в категории "Спорт и киберспорт" попал 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Алена Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань"

В лонг-листе из 100 номинантов, куда включают тех, кто получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне, также оказались футболист Федор Чалов, баскетболистка Мария Вадеева, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Артемий Панарин, боксер Дмитрий Бивол, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и киберспортсмен Марк Данилов.

Участников рейтинга определяло жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes.

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