Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная и двукратный чемпион мира, мировой рекордсмен по плаванию Антон Чупков вошли в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет ("30 до 30"), сообщается на сайте издания.

Кроме 16-летней Косторной и 23-летнего Чупкова, в топ-3 в категории "Спорт и киберспорт" попал 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов. Алена Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань" В лонг-листе из 100 номинантов, куда включают тех, кто получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне, также оказались футболист Федор Чалов, баскетболистка Мария Вадеева, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Артемий Панарин, боксер Дмитрий Бивол, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и киберспортсмен Марк Данилов. Участников рейтинга определяло жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes.