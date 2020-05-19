Новости

В Тюменской области нашли тело девушки-подростка 16:41
В Сети Фантастическую четверку представили в новом звездном составе 16:41
В Североуральске на шахте пострадали обходчики 16:40
В Воронеже поставили zoom-пьесу о буднях семьи в самоизоляции 16:36
Режиссерскую версию "Лиги справедливости" Зака Снайдера может спасти HBO 16:33
В Испании ношение масок на улице хотят сделать обязательным 16:31
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв 16:30
Путин заявил о возможном сдвиге программ по нацпроектам из-за COVID-19 16:20
В Европейском союзе запретили сигареты с ментолом 16:18
Гробницы династии Тан найдены в Китае 16:16
Растет опасность переполнения нефтехранилищ в Южной Корее 16:10
Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин 16:07
В школах Чечни отменили последний звонок и выпускные вечера 16:05
Видео: изобретательность водителя не помогла преодолеть силу притяжения 16:00
Суд Германии ограничил возможности немецкой разведки за рубежом 15:58
Мошенники украли у еврейской общины деньги на маски 15:58
Ученые выявили людей, которые могут быть невосприимчивы к коронавирусу 15:58
Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда 27 мая 15:52
На дорогах Москвы на 10 процентов снизилось число ДТП 15:51
В Пензенской области ввели новые доплаты сотрудникам больниц 15:48
Жителя Калмыкии будут судить за убийство ребенка-инвалида 15:46
Спрос на аренду квартир в Москве упал на 70 процентов 15:46
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей 15:45
Путин призвал не перекладывать ответственность за невыплату надбавок медикам 15:42
Мурашко: Выплаты за апрель должны получить 125 тысяч медиков 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 15:58
Рубрика: В мире

Суд Германии ограничил возможности немецкой разведки за рубежом

Текст: Константин Волков
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Конституционный суд Германии 19 мая постановил, что немецкое агентство разведки BND нарушает статьи конституции, когда следит за телефонами и интернет-трафиком иностранцев за пределами страны. Об этом сообщает Reuters.

Германия в 2020 году выплатит компенсации трудармейцам

Ранее жалобы на подобные действия BND поступали от иностранных журналистов, пишущих в основном о нарушениях прав человека в зонах конфликтов и в авторитарных государствах, и от организации "Репортеры без границ".

Согласно вердикту суда, слежка за телефонами и интернет-трафиком нарушает права на свободу прессы и на неприкосновенность частной жизни. Оба этих постулата закреплены в конституции ФРГ. В суде подчеркнули, что нормы, прописанные в основном законе, применяются в отношении госструктур не только на территории Германии, но и в других странах.

После решения Конституционного суда правительство должно будет внести поправки в закон о полномочиях BND. Однако сам надзор за иностранцами вне территории Германии, согласно решению суда, не противоречит конституции.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля