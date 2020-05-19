Скрытый текст найден на свитках Мертвого моря

Международная команда ученых провела исследование фрагментов свитков Мертвого моря, которые до сих пор считались пустыми, и установила, что на них имеется невидимый глазу текст на иврите и арамейском языке.

Сообщение об открытии опубликовал на своем сайте Университет Манчестера, в библиотеке которого хранятся эти артефакты. Речь идет о нескольких свитках, сомнений в подлинности которых у ученых никогда не возникало.

Они были найдены при официальных раскопках в пещерах Кумрана и никогда не проходили через черный рынок древностей. В 1950-е годы правительство Иордании подарило их эксперту Рональду Риду из британского Университета Лидса, чтобы он мог изучить их физический и химический состав.

Считалось, что эти свитки иной ценности не представляют, так как в отличие от других пергаментов текстов на них тогда не нашли. И только в наши дни профессор Джоан Тейлор из Королевского колледжа в Лондоне, изучавшая эти реликвии в библиотеке с увеличительным стеклом в руке, заподозрила, что свитки могут быть и не пустыми.

Была создана специальная межведомственная группа, которая сфотографировала 51 свиток с обеих сторон и изучила их при помощи метода мультиспектральной визуализации. Оказалось, что на четырех "пустых" свитках на самом деле имелся хорошо читаемый текст на иврите и арамейском языке. Еще на двух фрагментах были обнаружены линии и следы букв.

Самый большой обнаруженный фрагмент текста состоит из 15 или 16 букв, расположенных в четыре строки. Он был написан чернилами, имеющими углеродную основу. Этот текст содержит слово "Шаббат" и может относиться к библейской книге пророка Иезекииля.

Тексты еще предстоит расшифровать. Кстати, это открытие неожиданно сделало Манчестерский университет единственным учреждением в Великобритании, которое обладает подлинными текстовыми фрагментами свитков Мертвого моря.

Кумранские рукописи, как еще называют эти реликвии, впервые были обнаружены в 1947 году в пещерах Кумрана. На сегодняшний день известно около одной тысячи таких манускриптов. Впрочем, в последнее время многие из них были признаны подделками.

Эти свитки датируются периодом с III века до н.э. по I век н.э. Считается, что рукописи имеют не только религиозное, но и огромное историческое и лингвистическое значение.