Трамп обозвал спикера Палаты представителей США "больной женщиной"

Публичная пикировка президента США Дональда Трампа с его политическими противниками продолжает набирать обороты. После того, как давний оппонент Трампа спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси упрекнула главу Белого дома в наличии избыточного веса, тот назвал ее "больной женщиной" и заявил, что у нее "проблемы с головой".

"Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов. Он снова привел примеры неудачных информационных атак на него и на его окружение.

"Российское дело" - состряпанная, сфабрикованная история, - передает ТАСС слова американского президента. - Они [демократы] заявили, что [член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Гавайи] Тулси Габбард является российским агентом. Я знаю, что это не так. Затем они добрались до [бывшего кандидата в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн, сказав, что она российский агент. Я с ней не знаком, но она не российский агент".

После этого Трамп перешел к ответным выпадам.

"Эти люди больны, - заявил он, имея ввиду представителей Демократической партии и ее лидера. - Нэнси Пелоси - больная женщина, у нее проблемы с головой".