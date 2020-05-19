Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.

"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - сказала Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Правила работы могут отличаться в зависимости от региона. Они будут уточнены в течение ближайших 10 дней.

Помимо открытия санаторно-курортных учреждений с медицинской лицензией, в некоторых регионах также будут работать коттеджи и апарт-отели.