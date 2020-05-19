Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате "Финала четырех", о чем сообщает авторитетная испанская газета As.

По информации издания, четвертьфиналы еврокубков будут состоять не из двух матчей, а из одного, а полуфиналы и финал пройдут в формате "Финала четырех". Решающие встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы примут Стамбул и Гданьск соответственно. Именно такая схема получила наибольшую поддержку всех заинтересованных сторон, в том числе Ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей европейских лиг, и может быть утверждена исполкомом УЕФА 17 июня.

Согласно проекту календаря матчи Лиги Европы сезона-2019/20, прерванные в марте из-за пандемии коронавируса, возобновятся 6 августа, Лиги чемпионов - 8 августа.