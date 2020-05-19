Украинские власти покрывают убийство, совершенное "секретным агентом" СБУ

В Киеве произошло знаковое событие: вся правоохранительная и судебная система Украины, а также президент Зеленский спасовали перед нацистом, наркоторговцем, мелким рэкетиром и убийцей. Речь о бывшем лидере одесского "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в России) Сергее Стерненко, совершившем преднамеренное убийство.

Однако Служба безопасности Украины (СБУ) признала Стерненко потерпевшим. Обвинение в собственной смерти официально выдвинуто его жертве. Сергей Стерненко - человек на Украине в определенных кругах почитаемый, его даже уподобляют Хорсту Весселю, убитому 90 лет назад в бандитской стычке, сутенеру, ставшему после смерти знаменем германского нацизма.

Биография Стерненко действительно похожа на немецкий аналог: в юном возрасте этот персонаж успел заняться наркоторговлей, рэкетом, похищением людей, был активным участником бойни 2 мая 2014 года в Одессе. И, наконец, в мае 2018 года совершил преднамеренное убийство: догнал и зарезал сделавшего ему на улице замечание человека. Видео убийства Стерненко сам же опубликовал в соцсетях. Примечательно, что жертвой этого конфликта стал "участник АТО", теперь, посмертно, сам признанный преступником.

Видео убийства Стерненко сам же опубликовал в соцсетях

Дело Стерненко во многом знаковое для Украины: при Порошенко его в принципе не расследовали, поскольку Стерненко оказался "секретным сотрудником" СБУ и с радостью принимался в числе прочих "активистов" посольством США. Позже, уже при Зеленском, он распивал чаи в кабинете тогдашнего генпрокурора Рябошапки. Требование наказать распоясавшегося нациста выдвигалось Зеленскому еще на этапе избирательной кампании, и большие ожидания по этому поводу возлагались на нового генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Но прокуроры попросту поставили дело на паузу и не явились поддерживать обвинение. В свою очередь СБУ, возглавляемая соседом по подъезду и другом детства президента Иваном Бакановым, объявила своего ценного сотрудника потерпевшим. Всю неделю перед визитом Стерненко в СБУ "патриотические" СМИ, националисты, соратники Петра Порошенко и некоторые западные дипломаты требовали от Зеленского прекратить "преследование украинского патриота". Что и было сделано...