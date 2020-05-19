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Рубрика: Общество

Покруче Хеопса

Уральские туристы нашли в безлюдных горах огромную пирамиду
Текст: Ольга Штейн (ХМАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Находку, претендующую на научное открытие, сделали уральские туристы: в ханты-мансийской глуши они разглядели со спутников необычную гору, похожую на пирамиду.
Даже если теория рукотворного происхождения пирамиды не найдет подтверждения, на карте появится еще одна точка притяжения туристов и ученых. Фото: Евге­ний Свитов Даже если теория рукотворного происхождения пирамиды не найдет подтверждения, на карте появится еще одна точка притяжения туристов и ученых. Фото: Евге­ний Свитов
Даже если теория рукотворного происхождения пирамиды не найдет подтверждения, на карте появится еще одна точка притяжения туристов и ученых. Фото: Евге­ний Свитов

- Обнаружили ее в начале мая, когда разрабатывали маршрут для туристов-рыбаков из Пермского края, - рассказал "РГ" руководитель клуба экспедиций "Дикий Север" Евгений Свитов. - Изучали снимки со спутника и внезапно обнаружили странный объект: гору с ровными гранями длиной в километр, указывающими точно на стороны света - просчитали километраж и расположение по картам. Как природа может сотворить такое? Если бы пирамида была хоть немного повернута, тогда да, но здесь нет отклонения ни на градус! Самим это кажется невероятным, но есть факты. Такая точная ориентировка объекта, длина граней... Впечатление, что пирамида - дело рук человека.

Фото: Aberystruth Archaeological Society
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Объект расположен на территории Народо-Итьинского кряжа (Ханты-Мансийский автономный округ), на стенке от ударного кратера метеорита. Названия горы на картах нет, указана лишь высота - 774 метра, что в пять с половиной раз выше египетской пирамиды Хеопса. Евгений Свитов предполагает, что замер высоты был сделан в 1959 году (именно тогда составлялась топографическая карта той местности), и с тех пор никто сооружением не занимался. По словам исследователя, одна грань у пирамиды слегка размыта - с той стороны, откуда идут дожди и дуют ветра.

Ближайший населенный пункт от горы - село Саранпауль, рядом с которым когда-то добывали горный хрусталь. По прямой до него 180 километров, по горным тропам - 300-350.

- Пирамида стоит в труднодоступном месте, где не бывает людей. Там очень высокие горные пики - до полутора километров высотой. Километрах в 80 от пирамиды бывают оленеводы-ханты. Недалеко есть популярные у путешественников горы Народная и Манарага, но этот объект находится севернее. Туристы ходят по протоптанным путям западного склона Уральских гор, километров за 40 обходя эту местность. В общем, настоящая глушь, - рассказывает Евгений Свитов.

На лето исследователи планируют экспедицию: собираются добраться до пирамиды и изучить ее. Судя по фото со спутника, рядом с безымянной горой - красивейшие горные озера, а буквально в шести километрах, за хребтом, высокие останцы, напоминающие "мансийских болванов" - геологический памятник Маньпупунер, что расположен в Коми.

Общество Наука

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