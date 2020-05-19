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19.05.2020 16:18
Рубрика: В мире

В Европейском союзе запретили сигареты с ментолом

Текст: Юрий Ершов

С 20 мая во всех странах Евросоюза запрещена продажа сигарет с ментолом или фруктовыми ароматами. Дело в том, ментол и иные аналогичные добавки, пишет немецкое агентство DPA, смягчает запах самого табака и тем самым сигареты становятся более привлекательными. Особенно для начинающих курильщиков.

Фото: iStock
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Этот шаг завершает 4-летний переходный период для вредных продуктов, которые на рынке занимают более 3%. Новое требование является частью разрабатывавшейся с 2014 года в ходе многотрудных переговоров и вступившей в силу в 2016 году антитабачной программы ЕС.

С той поры две трети лицевой и задней обложки сигаретных и табачных пачек отводятся для отталкивающих картинок, иллюстрирующих тяжелые последствия курения, и предостерегающих надписей. Тогда, в 2016 году, некоторые табачные предприятия попытались оспорить подобное решение, но Европейский суд их возражения не принял.

В мире Европа Германия Международные организации Европейский союз Борьба с курением

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