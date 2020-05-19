В "Формуле-1" готовы начать сезон

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что "Формула-1" готова к возобновлению сезона и во время проведения Гран-при сможет держать распространение коронавируса под контролем.

Ожидается, что первая гонка состоится в Австрии 3-5 июля. Тодт заверил, что там не повторится ситуация, как в Австралии 13-15 марта. Тогда этап был отменен, а у одного из членов команды "Макларен" был обнаружен коронавирус.

"Ф-1" планирует сделать этапы Гран-при зоной, свободной от COVID-19. Перед прибытием все участники будут проходить тесты, для перелетов на соревнования будут использовать только чартеры, общение между представителями разных команд будет под запретом.

Как уточнил глава медицинской комиссии FIA Джерард Сайллант в интервью Sky Sports, они смогут справиться даже с единичными случаями заражения - будь то маршал на трассе или гонщик Льюис Хэмилтон. Однако такой сценарий, конечно, попытаются предотвратить, чтобы не пересечь грань.