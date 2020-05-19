В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за преступления против пенсионеров. В кабмине документ не поддержали.

Авторами выступили депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс (УК), преступление, совершенное против пенсионера, будет считаться отягчающим обстоятельством. Что, в свою очередь, станет основанием назначения виновному сравнительно более строгого наказания.

Авторы предлагают принять законопроект в связи с повышенной доверчивостью пожилых людей, а также слабой информированностью по ряду вопросов.

Кабмин в отрицательном отзыве указал, что в УК уже есть нормы об отягчающих обстоятельствах, если преступление совершено в отношении беззащитного или беспомощного лица. Такой подход, по мнению кабмина, более правильный и позволяет применять наказание индивидуально.