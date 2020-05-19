В Госдуме сообщили о сроках открытия курортов и ценах на путевки

Отечественные курорты, а также большинство российских гостиниц и санаториев, скорее всего, начнут работу с 1 июля. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.

Открытие летнего туристического сезона в России, по его оценке, состоится с учетом ряда ограничений.

Что касается отечественных курортов, то они могут заработать "с небольшим сдвигом по времени и, может, где-то со сниженной нагрузкой". С 1 июля они "спокойно" начнут принимать гостей практически по всей стране, предположил Дегтярев.

После пандемии коронавируса цены на путевки, по его оценке, снизятся. Поднимать цены на внутреннем рынке туруслуг, уверен он, было бы неблагоразумно.

- Они снизятся, потому что надо завоевывать клиента заново. Поэтому я прогнозирую снижение цен, - заявил депутат.

С того же срока - с 1 июля - начнут открываться по всей стране гостиницы, стартуют рейсы воздушного и наземного транспорта, спрогнозировал глава комитета.

- Хотя в некоторых регионах еще раньше, с июня, начнут открывать санатории, - уточнил он.

После пандемии, считает депутат, "выживут" те туристические компании, которые застраховали риски. Он пояснил, что речь идет где-то о пятой части всего объема рынка.

- Любой кризис, конечно, выкашивает тех, кто не подготовился, - констатировал глава думского комитета. Однако он считает, что государство поддержит компании, которые развивают внутренний туризм.