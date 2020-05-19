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Рубрика: Власть

В Госдуму поступили новые поправки о поддержке граждан и бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму поступили поправки правительства к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин направил их в профильный комитет, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Изменения предлагается внести в рамках второго чтения соответствующего законопроекта. Первое чтение инициатива прошла 12 мая. Основное чтение депутаты собирались провести на следующий день, но перенесли для доработки. Решение было принято по предложению полпреда правительства Александра Синенко. Он пояснил, что перенос необходим "для того, чтобы кабмин дополнил проект закона ко второму чтению теми мерами, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая".

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Самой резонансной мерой из законопроекта стала норма об особом порядке для договоров аренды недвижимости на фоне пандемии. В принятой редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж. В связи с большим потоком обращений арендодателей Володин ранее пообещал доработать законопроект.

Документ кабмина состоит из множества других новелл, которые затрагивают работу малого и среднего бизнеса, вводит ваучеры вместо возврата денег туристам, уточнение процедуры банкротства и т.п.

Рассмотрение Госдумой законопроекта во втором чтении намечено на этой неделе.

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