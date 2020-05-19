Всемирно известный театр гения всех времен и народов Уильяма Шекспира остался сегодня без средств к существованию. Расположенный в Лондоне, на южном берегу Темзы, магнит миллионов туристов был вынужден признать, что без государственной субсидии пережить эпидемию коронавируса он не сможет.

Основанный в 1599-м, "Глобус" через 14 лет сгорел, но уже через год, к великой радости Шекспира, был восстановлен. Сегодня возведенный на том же месте "Глобус" рискует быть разрушенным до основания COVID-19. Представить Лондон без "Глобуса" уму непостижимо. "Шекспировский Глобус" стал неотъемлемой частью культурного ландшафта Британии. Ежегодно его посещают более миллиона туристов со всех стран мира.

Джулиан Найт, председатель комитета Палаты общин по изучению влияния коронавируса на британскую индустрию искусства, обратился к министру культуры Оливеру Даудену с призывом о дополнительной поддержке. "Несмотря на то что мы хорошо управляемы и, что крайне важно, способны работать без государственных субсидий, мы не сможем пережить этот кризис", - говорится в его заявлении. Это было бы "трагедией для искусства, для наследия самого известного писателя Англии, но также и для страны, если бы наша культурная реликвия на Бэнксайде пустовала".

Сражаясь за свое спасение, "Шекспировский Глобус" перешел на режим строжайшей экономии, используя правительственную схему сокращения расходов, дабы удержаться на плаву. Но, как ни парадоксально это звучит, прославленный театр не имеет права на пакет экстренной поддержки, предоставляемый Британским советом для подавляющего большинства творческих организаций страны. "Мы являемся моделью для несубсидируемого сектора искусства… но перед лицом такого кризиса, как этот, нет никакого механизма, чтобы помочь нам", - признался Джулиан Найт.

Он подчеркнул, что "Шекспировский Глобус" является ярким примером огромного вклада искусства в экономику Великобритании. "Для этого национального сокровища уступить COVID-19 было бы трагедией", - сказал он. "Глобусу" сегодня требуется не менее пяти миллионов фунтов стерлингов, чтобы продолжить свое существование. Те меры поддержки, на которые может рассчитывать этот театр, не покрывают всех издержек в связи с отменой спектаклей.

При всем недавнем финансовом успехе выдержать удар коронавируса шекспировский театр, на чьей сцене выступали такие прославленные актеры, как Джуди Денч, Джуд Лоу, Ральф Файнс и Дэвид Теннет, не смог. На Уильяма Шекспира денег у Альбиона, увы, не хватило... Не хватило средств и на поддержку других ведущих театров Соединенного Королевства. Первой жертвой среди звездных театров страны стал столичный Old Vic. Крайне тяжелым ударом стала для него перспектива отмены спектаклей, билеты на которые были уже проданы. Театр, на представления которого трудно было попасть, вынужден был обратиться к тем, кто уже купил билеты, с просьбой не требовать возврата денег, а стать "донорами" Old Vic.

Печальной новостью стало закрытие как минимум до 23 июля Лондонской Королевской оперы. Впервые в своей истории лондонский Уэст-Энд увидел пустые залы своих театров. Тишина и безлюдье лондонского Бродвея стали, как было отмечено в британских СМИ, "ярким сигналом беспрецедентных времен". "Распоряжение правительства держать дистанцию между людьми поставило жирную точку в надеждах продолжать театральную деятельность", - написала в своей похожей скорее на некролог статье лондонская "Ивнинг стандарт". Руководители театральной индустрии Британии предупредили, что театры страны буквально балансируют на краю пропасти, так как некоторые из них однозначно обанкротятся, если правительство не предложит конкретный пакет помощи.

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Взгляд из Парижа

Двери обеих площадок Парижской оперы - исторического дворца Гарнье и театра на площади Бастилии, закрыты вот уже свыше двух месяцев из-за антикоронавирусного карантина. Конечно, ее дирекция испытывает немалые трудности, но далеко не такие, как большинство театров страны. Причина - в статусе Парижской оперы, основы которого были заложены еще в 1698 году. Он же, заметим, предполагает солидное финансирование театра со стороны государства. Почти половина его 230-миллионного бюджета поступает из казны. Остальные средства - это кассовые сборы, которых сейчас нет.

Надо заменить, что администрация Парижской оперы не намеревается форсировать возвращение артистов на сцену. В ее планах провести ремонт и одновременно заняться подготовкой новых спектаклей для будущего сезона.

Кстати, в аналогичной ситуации находится и другой знаменитый парижский театр - "Комеди Франсез", обладающий также особым статусом.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж

Взгляд из Рима

"Ла Скала", академия Святой Цецилии, Римский оперный театр , оперный театр "Сан-Карло" в Неаполе, драматический театр "Систина" и многие другие легендарные площадки, прославившие Италию на весь мир, непременно выживут после пандемии. Встать на ноги им поможет государство.

"В отличие от англосаксонского мира, где доминируют частные театральные компании, в Италии исторически сложилось так, что на страже театрального искусства всегда стояло государство. Оно является его главным спонсором, заинтересованным в поддержании жизнедеятельности сектора, являющегося нашим культурным достоянием и визитной карточкой Италии в мире", - рассказал в беседе с "РГ" известный итальянский импресарио Роберто Джованарди, пояснив, что частная поддержка также имеет место быть, но свою позицию инвесторы, видимо, подсчитывающие убытки от пандемии, пока не спешат озвучивать.

Если говорить конкретно, то власти в лице министра культуры Дарио Франческини подтвердили бюджет для государственных и муниципальных театров - в 2020 году он не будет урезан ни на один евро. Кроме того, сотрудникам театральных учреждений, находящимся на протяжении всего карантина дома, выплачивается 80 процентов от зарплаты.

После двухмесячной паузы итальянские театры должны будут распахнуть свои двери 15 июня, но на практике им придется еще долго подстраиваться под посткарантийные реалии.

Подготовила Нива Миракян, Рим

Справка "РГ"

Первый театр "Глобус" был построен в Лондоне на южном берегу Темзы в 1599 году. Средства на строительство собрала актерская труппа "Слуги лорда-камергера", в которую входил и Шекспир. Театр представлял собой деревянное здание овальной формы, без крыши, кроме навеса над сценой, и напоминал римский амфитеатр. Но в июне 1613 года театр сгорел, а построенное заново здание в 1642 году закрыли во время гражданской войны. Только в 1989 году на месте автостоянки на Парк-стрит удалось обнаружить место, где в XVII веке находился "Глобус". Современное здание театра под названием "Шекспировский Глобус" открыто в 1997 году. Оно находится в 230 метрах от места, где театр находился во времена Шекспира.

Подготовил Константин Волков