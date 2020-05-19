В Минэкономразвитии рассказали, кому кредит под зарплаты спишут полностью

Правительство рассчитывает, что 3,5 миллиона предприятий смогут воспользоваться программой льготного кредитования под 2 процента, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что программа действует с 16 мая, ее участниками могут стать компании, занятые в пострадавших отраслях, а также производственные организации, ориентированные на потребительский рынок.

"Все они смогут получить кредит под 2 процента, а все, что сверх - будет субсидировано банками из федерального бюджета", - пояснил министр.

Решетников напомнил, что размер кредита определяется из количества занятых в компании на первое июня. Так, на каждого работника выделяется по одному МРОТ в месяц (12 130 рублей), а полученная сумма умножается на 6 месяцев. По словам министра, этот кредит предприятие может направить, в том числе на финансирование других кредитов, но, в первую очередь, на выплату заработной платы.

Если к июню предприятие сохранит занятость не менее 90 процентов от той, которая была в марте, то кредит будет списан полностью. При занятости, сохраненной на 80 процентов, кредит спишут наполовину.

Решетников подчеркнул, что средства для реализации программы в бюджете предусмотрены. По его словам, потенциально она охватывает предприятия с общей численностью 7 миллиона человек.