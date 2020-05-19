В Минтруде объяснили, как узнать СНИЛС ребенка

По его словам, новый сервис Минтруд разработал совместно с Минкомсвязью, чтобы упростить оформление пособий на детей от 3 до 16 лет. "Эта мера потребовалась, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции ради получения дополнительного документа. Сейчас система сама подсказывает СНИЛС ребенка, если это требуется", - сообщил в ходе совещания Антон Котяков.

На сегодняшний день поступило более 8 млн заявлений на выплату единовременного пособия для 11,5 млн детей, причем более 99% было оформлено через портал госуслуг, сообщил министр.

Речь идет об автоматической подгрузке данных СНИЛС при заполнении формы заявления на выплату при условии, если родители ранее получали СНИЛС на ребенка, пояснили "РГ" в Минкомсвязи.

Напомним, с момента объявления о появлении услуги по выплате единовременного пособия размером 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет посещаемость портала госуслуг побила рекорды - в пиковые моменты количество заявлений превышало 3 тысячи в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту. Выплаты будут производиться с 1 июня 2020 года. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.