В немецкой гимназии запустили утренние тестирования учеников на COVID-19

Обычная, хотя и образцовая гимназия "Каролинум" в немецком городке Нойштрелиц прогремела на всю Германию. Ее директор Хенри Теш, однопартиец Ангелы Меркель и бывший министр культуры земли Мекленбург - Передняя Померания, запустил небывалый эксперимент: дважды в неделю он сам, его коллеги и ученики перед уроками проходят тестирование на коронавирус. По задумке руководства, эта методика призвана вовремя выявлять заболевших, а заодно избавить учителей и гимназистов от необходимости соблюдать строгие правила "социального дистанцирования".

Как сообщает Spiegel online, все расходы взяла на себя частная международная фирма со штаб-квартирой в Ростоке, работающая над технологиями в сфере биомедицины и генной инженерии. Между тем некоторые собеседники "РГ", близкие к системе образования региона, подтвердили, что с недоверием относятся к ее деятельности, опасаясь возможной утечки данных несовершеннолетних граждан.

Начало учебного дня по понедельникам и пятницам в "Каролинуме" напоминает фантастическую сцену из романа-антиутопии: вереница школьников проходит через шатер, раскинувшийся на берегу живописного озерца. Внутри их ждут столики с пробирками, в которые подростки должны поместить собственный биоматериал - мазок из горла. Предварительно они регистрируются на сайте гимназии, где в обучающем ролике демонстрируется сама процедура, и получают индивидуальный QR-код для теста. Результат из лаборатории приходит в тот же день, максимум - наутро. Тем, кто сдал "экзамен на "корону", выдают зеленые именные бейджики, позволяющие беспрепятственно перемещаться по всей территории школы, которая пока еще напоминает режимный объект с огороженными коридорами и переходами.

Такой опознавательный знак на груди носит и сам господин Теш. По его словам, тестирование абсолютно добровольное, однако в нем уже приняли участие две трети старшеклассников, а также 85 процентов педсостава и персонала - от секретарей до дворников. Случаев ковида, к счастью, выявлено не было, однако в случае ЧП закрывать школу полностью не придется: достаточно будет отправить на карантин отдельный класс, а спустя четыре дня взять повторные анализы. Директор отмечает, что теперь он может быть спокоен не только за своих подопечных, но и за учителей, примерно треть которых входит в группу риска из-за возраста или хронических заболеваний.

Кроме того, он надеется, что тестирование в обозримом будущем позволит уйти от ограничений, не на шутку осложняющих школьную жизнь. Подросткам очень трудно держаться друг от друга на расстоянии, а еще дети не могут вернуться к учебе одновременно. Разбивать их на смены тоже не вариант, ведь многие живут в сельской местности, в радиусе 60 километров от гимназии, и зависят от расписания автобусов. "Сейчас в одном кабинете могут находиться не более десяти учеников. Мы рассчитываем, что скоро сможем довести их число до двадцати или даже тридцати", - рассказал директор в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Себестоимость одного теста эксперты оценивают в 30-50 евро. В "Каролинуме" учится тысяча гимназистов, а значит, только на их обследование в месяц уходит до 400 тысяч евро. Однако ни самой гимназии, ни родителям эта услуга ничего не стоит. Спонсором выступила корпорация, которая специализируется на изучении заболеваний, вызванных генетическими мутациями. Ее штаб-квартира находится в немецком городе Росток, однако фирма проводит исследования в Австрии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Кембридже. Она уже заключила соглашение с министерством экономики земли Мекленбург - Передняя Померания, чтобы организовать диагностику постояльцев местных домов престарелых, а также сотрудников полиции и пожарных бригад.

Компания утверждает, что действует в интересах науки и здоровья нации, однако не все склонны ей доверять. Как передает радиостанция NDR 1, уполномоченный региона по вопросам защиты персональных данных Хайнц Мюллер уже направил запрос обербургомистру Ростока с просьбой прояснить детали этой акции. "Сохранность столь деликатной информации не надежней, чем в Фейсбуке", - поделился с "РГ" специалист в сфере управления муниципальным образованием в Нойштрелице, выступающий категорически против того, чтобы его собственный ребенок-шестиклассник сдавал такие анализы.

Директор школы в соседнем городе Варен тоже считает сомнительной этичность подобных манипуляций: одно дело - проверять физическое здоровье детей и подростков, но совсем другое - выставлять результаты на всеобщее обозрение. Наконец, превентивные тесты не одобряет медицинский Институт Роберта Коха, который курирует вопросы пандемии в ФРГ. И дело вовсе не в затратах на массовую проверку школьников, которая обошлась бы федеральному правительству примерно в 25 миллиардов евро до конца года. А в том, что она, по мнению вирусологов, может создать ложное чувство безопасности. "Если человек не демонстрирует симптомов, но находится в инкубационном периоде, то отрицательный тест на COVID-19 не даст реальной картины о том, заболеет он или нет", - говорят специалисты.

Как вам это

Армаис Камалов, директор Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН:

- Брать мазок из носоглотки на вирус и, не дожидаясь результатов, запускать учеников в классы - не самое эффективное решение. Результат будет готов только в течение дня или даже через день. За это время школьник будет общаться с другими детьми, с учителями, у него будет очень много контактов. И если коронавирус подтвердится, то закрывать на карантин все равно придется весь класс, а то и всю школу. И, может быть, в один день результат будет отрицательный, а на следующий день - уже положительный.

Если бы детей допускали на уроки только после отрицательных результатов теста, причем каждый день, это имело бы больше смысла. Но это очень непросто организовать.

Денис Назаров, преподаватель Естественно-научного лицея СПбПУ:

- Даже если делать тест два раза в неделю, это не дает гарантии, что ребенок не заразится в промежутке (учитывая, что многие дети добираются в школы на общественном транспорте, то такой риск увеличивается многократно). И, конечно же, все это дорого. Сможет ли каждая школа позволить себе проводить такое количество тестов? Будет ли в бюджетах городов на это средства? А временные рамки начала занятий насколько сдвинутся? Да и учителям, наверное, придется быть на работе часов по 12. Именно ответы на эти вопросы будут ключевыми камнями преткновения. Если резюмировать, то для Германии это реальность, а для России из области фантастики.

Марина Иванова, председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:

- С точки зрения организации учебного процесса, безопасности детей и их возвращения в школы, наверное, тестировать на коронавирус было бы неплохо. Возможно, это будет актуально осенью. Но для этого, как мы понимаем, кроме технических возможностей и организационных моментов, возникнет еще много сопутствующих вещей, потому что нужно будет обязательно получить на это согласие родителей. Вопрос придется тщательно прорабатывать, так как это в первую очередь связано с правами родителей как законных представителей детей.

Константин Тхостов, директор Санкт-Петербургского лицея № 369:

- Системы образования в России и в Германии отличаются друг от друга. У нас разные концепции, разные стандарты и подходы. Для того чтобы понять результативность принятой в школе Мекленбурга меры, нужно время.

Виктория Куприянова, учитель русского языка и литературы казанского лицея № 131:

- Немецкий эксперимент мне по душе. Ужасно тяжело проводить занятия дистанционно... Никакие технологии не заменят классических уроков.

Лариса Рожкова, директор СУНЦ УрФУ, Екатеринбург:

- Пример Германии интересный. И технически организовать это несложно, даже в школах, где нет медпункта. Если посмотреть на бюджет, который мы запланировали на борьбу с коронавирусом, то, наверное, он будет сопоставим со стоимостью такого тестирования.

Подготовили Ксения Колесникова, Ольга Штраус, Олег Корякин, Ольга Штейн, Любовь Проценко