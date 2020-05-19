В Норвегии предлагают оставить границы закрытыми до 2021 года

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии обратилось к парламенту королевства с предложением продлить запрет на въезд на территорию страны до 2021 года из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время граница закрыта для иностранцев. Предполагается, что въезд граждан из других скандинавских стран (Дания, Исландия, Финляндия, Швеция) может быть разрешен с 15 июня, а для остальной северной Европы (Великобритания, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония) - с 20 июля. Для всех остальных въезд закрыт до 1 августа. Об этом правительство Норвегии объявило на прошлой неделе.

Однако Минюст Норвегии просит принять специальный закон, который позволил бы закрыть границы королевства до конца года в случае необходимости.

"Это не означает, что границы обязательно надо держать закрытыми на протяжении всего нынешнего года, - отметила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Миланд. - Речь идет о принятии административной меры для обеспечения гибкости в реагировании на ситуацию". Также она подчеркнула, что "нельзя исключать новых жестких ограничительных мер".

Между тем, далеко не все в Норвегии разделяют мнение о необходимости продолжения ограничения въезда. Особенно озабочены в туристической отрасли, а также организаторы международных фестивалей. Например, архипелаг Шпицберген, где весной высокий сезон, в этом году из-за введенных ограничений (при том, что на островах не было пока что зафиксировано ни одного случая коронавируса) в этом году не было туристов, что сильно ударило по экономике региона.