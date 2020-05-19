В Португалии открылись школы, рестораны и музеи

В Португалии продолжается постепенный выход из режима карантина. 18 мая начался второй этап "деэскалации". В стране вновь заработали рестораны, музеи, открылись школы, правда, только для учеников старших классов и со строгими мерами безопасности.

Фактически минувший понедельник считается первым днем "новой нормальности". Процесс выхода из карантина начался 4 мая, тогда открылись парикмахерские и небольшие магазинчики площадью до 200 квадратных метров. Но португальцы с осторожностью отнеслись к снятию ограничений и в большинстве своем остались сидеть дома. В результате премьер-министр страны Антониу Кошта должен был публично заверить, что выходить на улицу теперь безопасно. Поверили ему только сейчас, когда ограничений стало еще меньше, отмечает EFE.

Открытие кафе, ресторанов и кондитерских лучше всего свидетельствует о возвращении к обычной жизни. Правда, первых посетителей многим заведениям пришлось ждать по несколько часов. Как вспоминают их владельцы, подобное происходило в последние годы только тогда, когда выходила очередная модель айфона и все выстраивались в очереди за ней, забывая про все остальное. Из-за малого числа посетителей некоторые рестораны, где прежде фаду исполняли только по вечерам, теперь будут устраивать шоу и в обеденное время, чтобы хоть как-то завлечь публику.

Начали принимать посетителей и музеи, при этом на входе в здания и во многие залы были уставлены бутылки и дезинфицирующими средствами, и пускают людей только в масках.

Аналогичные меры безопасности используются в учебных заведениях. Только с учащихся еще требуют ходить строго по пути, отмеченному стрелками, коридоры оказались разделены на две полосы с разнонаправленным движением.

Согласно последним данным, в Португалии зарегистрировано 29 209 случаев инфицирования коронавирусом, 1231 человек скончался.