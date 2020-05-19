В Роскачестве назвали самые опасные Е-добавки в продукты

Пищевые добавки в продуктах питания, так называемые Е-шки, у многих покупателей вызывают опасения. И они не беспочвенны. Некоторые добавки действительно таят в себе угрозу для здоровья.

Как поясняет заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФИЦ питании и биотехнологии Владимир Бессонов, в России в свое время были запрещены некоторые парабены и краситель Красный 2G (Е128). Но не потому, что они были ядовитыми или токсичными, а потому что во время исследования было выявлено, что они могут спровоцировать "возможные неблагоприятные эффекты от их использования". По словам эксперта, для объявления добавки с индексом "Е" вне закона достаточно подозрения в том, что добавка может быть потенциально опасной для здоровья человека. "Таким образом реализуется принцип минимизации рисков для здоровья человека. Малейшее сомнение трактуется как запрет", - уточняет Бессонов.

По информации Минздрава России, вред организму могут нанести такие добавки, как:

Е103 - алканит (краситель);

Е121 - цитрусовый красный 2 (краситель);

Е123 - красный амарант (краситель);

Е128 - красный 2G (краситель);

Е216 - парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант);

Е217 - парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант);

Е240 - формальдегид (консервант);

Ввоз этих добавок на территорию России и реализация продуктов с ними запрещены.

И все же большинство добавок, по словам Бессонова, безобидны. Прежде чем начать применяться в промышленном производстве каждая добавка должна быть одобрена Комитетом Комиссии

"Кодекс Алиментариус" по пищевым добавкам (CCFA), в которых принимают участие эксперты всех стран. Россию в Комитете представляет Институт питания и биотехнологии Российской академии медицинских наук. CCFA подчиняется в том числе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Уходят десятилетия прежде чем страна получает разрешение на начало применения той или иной Е-шки. Кстати, буква "Е" - это от слова "Europa", так как в европейский странах в 1953 году была создана система цифровой идентификации. А еще от слов "essbar"/ "edible", что в переводе с нем./англ. означает "съедобный".

Классификация пищевых добавок

Е100-Е199 - красители пищевые (окрашивают);

Е200-Е299 - консерванты (помогают сохранять продукт, увеличивают срок годности);

Е300-Е399 - антиоксиданты (замедляют процесс окисления);

Е400-Е499 - стабилизаторы (придают продуктам желаемую форму и текстуру);

Е500-Е599 - эмульгаторы (придают продуктам желаемую консистенцию);

Е600-Е699 - усиление вкуса и аромата;

С введением индекса "Е" многие известные продукты стали обозначать в маркировке под определенными цифрами. Например, яблочному пектину присвоили индекс Е440, лимонной кислоте - Е330, аскорбиновой кислоте - Е300 и т. д. Консервант нитрит натрия Е250 чаще всего используется при производстве вареных, сырокопченых, солено-копченых и вяленых мясных продуктов, так как он является фиксатором окраски колбас. Кроме этого Е250 обладает антиокислительными и антибактериальными свойствами и защищает продукт от бактерий ботулизма.

Так, известные продукты закодированы под следующими индексами "Е":

Уксус - Е260 (уксусная кислота) - регулятор кислотности;

Сода - Е500 (натриевые соли угольной кислоты) - используют в качестве разрыхлителя;

Брусника, клюква, яблоки - Е210 (бензойная кислота) - консервант;

Цитрусовые и яблоки - Е440 (пектины) - загустители;

Куркума - Е100 (куркумин) - краситель ярко-желтый;

Свекла - Е162 (бетанин) - краситель;

Жженный сахар - Е150 (сахарный колер) - краситель из карамели, жженого сахара;

Виноград - Е163 (антоцианы) - краситель из кожуры винограда.

Как отмечает Бессонов, все, что непонятно, часто пугает, но на самом деле, например, бензойная кислота (пищевые добавки Е210 - Е213) содержится в клюкве. Она предохраняет ягоды от порчи, повышает срок их хранения. Именно поэтому бензойную кислоту и стали использовать. Так, она предотвращает преждевременную порчу сыра. Допустимая безопасная суточная доза такой кислоты для человека - 5 мг/кг массы тела. Преувеличены слухи о вреде глутамата натрия - Е621. "Любой белок содержит глутаминовую кислоту, - объясняет Владимир Бессонов. - Пищевая добавка глутамат натрия получается в результате растворения этой кислоты. Следовательно, во всех белковых продуктах можно найти глутамат натрия или его следы - и в тех, куда его добавили специально, и в тех, куда не добавляли. Е621 работает на наши вкусовые рецепторы, делая продукты более аппетитными, привлекательными". Еще одна добавка, которую часто используют в пищевой промышленности, это диоксид серы Е220. Это разрешенная добавка, которая, во-первых, предотвращает размножение бактерий и грибов. Во-вторых, тормозит ферментативное потемнение фруктов и овощей и, в-третьих, увеличивает срок годности продуктов.