В России появятся морские суда без экипажа

Минтранс России и Росморечфлот работают над созданием правовой базы для использования судов без экипажа, сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

"Минтранс и Росморречфлот также разрабатывают правовые условия для эксплуатации беспилотных судов на водных путях. Безэкипажные суда будут функционировать на основе технологий ГЛОНАСС, электронная компонентная база, оборудование и программное обеспечение используют преимущественно российские", - сказал Пошивай в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас на внутренних водных путях с участием ученых Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала С. О. Макарова создается тестовая акватория для проведения испытаний беспилотников.

Ранее сообщалось, что для использования беспилотных судов нужно в первую очередь усовершенствовать Кодекс торгового мореплавания. Также разрабатываются нормы для использования беспилотных автомобилей.