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Рубрика: Власть

"Чайка", испугавшая американцев

В нашей стране возрождается производство экранопланов
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8160)
За океаном вновь вспомнили о русской угрозе. На этот раз экспертов всполошила новость о том, что в Нижнем Новгороде создают нового "каспийского монстра", который будет вооружен чуть ли не гиперзвуковыми ракетами. Все несколько иначе.

Речь идет о среднем по размерам экраноплане А-050 "Чайка-2". Его действительно разрабатывают в Нижегородском ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. При этом, если проект реального "каспийского монстра" - экраноплана "Лунь", проходившего испытания в 1985 году, был совершенно секретным, то "Чайка-2" неоднократно демонстрировалась на международных выставках. Ее технические характеристики - в открытом доступе.

Фото: 88 Air Base Wing Public Affairs / wikimedia.org
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Насколько известно, экраноплан А-050 создается в интересах гражданских пользователей. В первую очередь он предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий. Экипаж экраноплана состоит из четырех человек. Скорость при полете с использованием экранного эффекта достигает 360-400 км/час. Дальность - около 3000 км.

Экранопланы - почти идеальные средства спасения на море. Они могут буквально прилететь со скоростью самолета к судам, терпящим бедствие на значительном удалении от берега. Приводниться и приступить к эвакуации людей. Поэтому, скорее всего, первым заказчиком может стать МЧС. В то же время такие аппараты очень удобны для скоростной доставки грузов и пассажиров в самые удаленные районы, где есть водные акватории. "Чайка-2" способна перевозить до 9 тонн грузов и до ста пассажиров.

Власть Безопасность Армия Оружие с Сергеем Птичкиным

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