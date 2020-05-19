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19.05.2020 10:13
Рубрика: Культура

В Сети вышел сериал "Записки отельера"

Текст: Сусанна Альперина
То, что для одного человека отдых, для другого - всего лишь работа. Она может быть тяжелой, а может быть и в удовольствие, если относиться к ней с должным чувством юмора. Второй вариант - это про сериал "Записи отельера", который с сегодняшнего дня можно смотреть на мультимедийной платформе Okko.

В этом сериале показана вся кухня отеля. Да-да, словосочетание "кухня отеля" не случайно. Наш зритель уже приучен к таким сериалам, как "Кухня", "Отель "Элеон" и даже "Кухня. Война за отель". Однако, интернет-сервис предлагает нам новый формат. И не просто предлагает, но заявляет о нем. Формат этот можно определить, как "экранизированный блог".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Поясним, почему так. В Санкт-Петербурге есть отель "Гельвеция" - в него переоборудован старый питерский двор-колодец. Отель этот, что называется, в рекламе не нуждается. Потому что к каждому гостю в нем - индивидуальный подход. Например, для известного столичного критика в номере выложили большими буквами на покрывале ее имя, да так искусно, что журналист посчитала, что это - вышивка. Оказалось - просто вырезали литеры и красиво разложили. О "Гельвеции" давно шел "сарафан" - то есть люди рассказывали об отеле друг другу. А владелец отеля Юнис Теймурханлы стал вести блог с забавными историями очень похожими на реальные. "По мотивам" блога потом была издана книга, и не одна. Ситуации в отеле в них преподнесены как байки. Экранизирована лишь одна из книг "Do not disrurb. Записки отельера" Юниса. Читается она, как и остальные, очень легко и не вызывает никаких нареканий, если только не начать ее сравнивать с произведением "Отель" Артура Хейли. Но тем, кто это делает, уместно напомнить, что существуют разные жанры.

Сериал по книге "Не беспокоить. Записки отельера" (так переводится английская часть названия на русский) снят в типичном формате web-сериала. Каждый эпизод - 11 минут. Что получилось? Учение - развлечение. С одной стороны, сериал можно показывать всем тем, для кого гостиничный бизнес - работа настоящая или будущая - возможно, они почерпнут для себя немало полезных лайфхаков. Тем более, что главный герой - молодой человек, который только осваивает как это управлять отелем. На престижное место на жесточайших условиях его посадил влиятельный отец. Всем остальным будет интересно смотреть, прежде всего, из любопытства - чем занимается персонал в отеле таким, чего мы, постояльцы, не видим. И, кстати, обозреватель "РГ", которая прочитала и книгу, сразу взяла на заметку несколько полезных вещей, например, знание о том, что в иных случаях гость отеля может оспорить свои траты и как именно.

Лишними кажутся в сериале вставки с отзывами звезд о "Гельвеции", тем более, что в просмотренных сериях они повторились. Если бы одна звезда на одну серию - еще куда ни шло. А тут в каждой и Анна Семенович, и Владимир Кристовский, и другие агитируют приезжать в отель, высказывая свое восхищение им. Это выглядит навязчивым. И нельзя не высказать сожаление - сериал "Записки отельера" выходит как раз в те времена, когда из-за пандемии отели не могу работать как раньше. Что принесет фильм - веселые воспоминания о том, как мы жили в прошлом или надежду и планы на будущее - покажет время. Тут лишь можно посоветовать бронировать места в "Гельвеции" прямо сейчас, потому что в этом отеле и так из-за его славы места с ходу не зарезервируешь. А после выхода фильма, наверное, попасть туда будет вообще невозможно, особенно в такие сезоны, как питерские белые ночи или в момент, когда в Северной столице проходят большие мероприятия.

Фото: VOЛЬGA
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Если же говорить не об отеле, а о кино. Формат экранизированного блога и так уже проявлялся то здесь, то там. Нужно сказать, что литература освоила направление работы с блогами гораздо раньше, и, если человек успешно ведет свою страницу в соцсетях, не факт, что к нему не нагрянут в один прекрасный день литературные агенты и не предложат издать книгу. Однако сейчас вступает в силу и вот такие киноблоги, и формат web-сериала - просто находка для них. Так что, скорее всего мы увидем переснятые в таком ключе и "Аэропорт", и "Пляж", и "Записки врача" и "Дневники полицейского". Названия эти, конечно, фантазия, а вот по кинонаправлению - лиха беда - начало.

Справка "РГ"

Режиссер "Записок отельера" Радда Новикова, известная работой над сериалами "Интерны" и "Захватчики". Продюсер- автор книги и владелец отеля, Юнис Теймурханлы. Главного героя в "Записках отельера" сыграл Илья Коробко, известный по роли хоккеиста Миши Пономарева в сериале "Молодежка". В новом сериале Okko Studios также снялись журналист и телеведущий Михаил Невзоров, художник Покрас Лампас и звезда "Реальных пацанов" и "Comedy Woman" Марина Федункив. Также в "Записках отельера" можно увидеть Ирину Темичеву, Кристину Убелс, Екатерину Зорину, Артура Ваху и Ивана Паршина, известного ролью в сериале "Морские Дьяволы". Генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава высказал свое впечатление: "Записки отельера" - это яркие истории, балансирующие на грани между комедией и драмой".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк РГ-Видео

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