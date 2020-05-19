В Совфеде предлагают повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

В рамках "правительственного часа" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященного ситуации с коронавирусом, члены Совета Федерации могут предложить повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 до 21 года.

"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа"​​​. Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", - рассказал РИА Новости первый зампред комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что тема здоровья нации сейчас "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".

Вице-премьер Татьяна Голикова выступит на пленарном заседании Совфеда завтра, 20 мая. Тема доклада - "О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в Российской Федерации". По итогам будет принято постановление палаты.