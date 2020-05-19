Новости

Жители Урала смогут увидеть Меркурий в паре с Венерой 13:20
Жителю Вологодской области грозит до 20 лет за поджог пенсионера 13:19
Стало известно, какие объекты первыми продезинфицирует МЧС в Дагестане 13:18
В Совфеде предлагают повысить возраст продажи алкоголя до 21 года 13:17
Врачи установили, почему коронавирус не оставляет шансов курильщикам 13:13
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски 13:09
Мишустин выписан из больницы и приступил к работе 13:01
Выпуск Kia Sportage нового поколения перенесен на 2021 год 13:01
В Иркутской области скончался вахтовик с COVID-19 12:55
В Прикамье число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 32 12:54
В Москве растет число машин на дорогах и пассажиров в городском транспорте 12:49
Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными 12:49
В Смоленске задержан начальник исправительного центра ФСИН 12:47
На Урале оштрафовали организатора вечеринки во время самоизоляции 12:46
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров 12:43
В Крыму коронавирус обнаружили у водителя скорой помощи 12:39
СК возбудил дело в отношении задержанного на Дону районного прокурора 12:34
Мини-экскурсии по музеям проекта "Москвастобой" посмотрели 12 млн раз 12:26
Появились подробности о пятом "Крике" 12:22
Лукашенко призвал ЕАЭС к консенсусу по ценообразованию на транспортировку газа 12:17
Полиция конфисковала Mercedes через час после покупки 12:15
В Москве и Подмосковье заработала ночная доставка продуктов 12:11
Легендарный рестлер пропал без вести во время купания в океане 12:11
В Крыму упростят выплаты детям с украинскими свидетельствами о рождении 12:10
В Петербурге пресекли вывоз за рубеж 3,5 миллиона перчаток 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 13:17
Рубрика: Власть

В Совфеде предлагают повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Текст: Галина Мисливская
В рамках "правительственного часа" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященного ситуации с коронавирусом, члены Совета Федерации могут предложить повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 до 21 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа"​​​. Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", - рассказал РИА Новости первый зампред комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Фото: iStock
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции

Сенатор подчеркнул, что тема здоровья нации сейчас "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".

Вице-премьер Татьяна Голикова выступит на пленарном заседании Совфеда завтра, 20 мая. Тема доклада - "О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в Российской Федерации". По итогам будет принято постановление палаты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Алкоголь и табак Проблема алкоголизма

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве