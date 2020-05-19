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Рубрика: В мире

В столице Чили прошли акции протеста против голода и нищеты

Текст: Юрий Когалов

Сотни людей вышли на улицы Сантьяго, протестуя против нищеты, в которой они оказались из-за карантинных мер, и голода. На некоторых улицах чилийской столицы выросли баррикады, демонстранты также сожгли автобус в центре города. В итоге акция протеста вылилась в столкновения с полицией. Для разгона манифестантов даже использовалась водяная пушка, но после этого недовольные быстро собирались вновь уже в другой части города.

Фото: Gettyimages
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Как подчеркивали сами демонстранты, они вышли на улицы не против карантина, а против голода, с которым они столкнулись из-за принятых правительством ограничений.

В столице Чили полный карантин был введен в минувшую пятницу - после резкого увеличения числа инфицированных (свыше 2 тысяч новых случаев за день). Согласно последним данным, в стране зарегистрировано свыше 46 тысяч случаев заражения, 478 человек скончались.

Как объявил президент Чили Себастьян Пиньера, власти планируют раздать гражданам 2,5 миллиона наборов с продуктами питания, моющими средствами и средствами гигиены. Их получат наиболее нуждающиеся. По его словам, будут охвачены 70 процентов семей. Раздача продуктов должна начаться на этой или следующей неделе, заверил президент, добавив, что процесс сбор корзин займет некоторое время.

Однако не все оказались согласны ждать. Они вышли на улицы, требуя немедленной помощи.

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