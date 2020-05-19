В столичном здравоохранении из-за коронавируса появились новые вакансии

Любая помощь врачам, которые работают на износ, борясь с опасной инфекцией, сейчас не лишняя. Не остались в стороне и студенты медицинских вузов - многие из них вышли на работу в стационары, где лечатся пациенты с COVID-19. Большинство студентов выбрали не просто оплачиваемую практику, а именно трудоустройство более чем в 20 клиниках города.

Время "Ч"

Младший и средний медперсонал наравне с врачами работает в сложнейших условиях, все они месяцами не видят родных. "Врачи и весь медицинский персонал находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, обрушившейся на наш город. Молодые специалисты, студенты-медики, не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам. В рамках практической подготовки они выходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас заболевших принимают федеральные, городские и частные стационары. Среди них городской медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и другие. В них московским студентам-медикам предлагается несколько видов работы по выбору. Они могут пройти практику в "ковидных" стационарах либо трудоустроиться на должности младшего и среднего медперсонала. Работа не из легких - многочасовые дежурства, защитные костюмы, сотни пациентов, которые нуждаются в постоянном наблюдении. Студенты, проходящие практику, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, тогда как в обычных условиях она является обязательной и неоплачиваемой. У трудоустроенных студентов зарплата повыше: младший медперсонал получает 115 тысяч рублей, средний - 175 тысяч.

Желающих войти в "красную зону" и помочь врачам оказалось немало. Более 2 тысяч московских студентов теперь официально работают, из них 235 студентов приняты в качестве младшего медперсонала, еще 1140 трудятся на должности среднего медперсонала, с остальными 670 студентами-медиками заключены договоры на практику. К слову, продолжительность практики зависит от вуза, но ежедневно студентам нужно будет отработать не менее шести часов.

Помимо достойных денежных выплат привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой.

Самые стойкие

Студенты-медики активно включаются в борьбу с опасным вирусом. Они помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, перестилают постели, ухаживают за тяжелыми больными, кормят и моют ослабленных болезнью людей. Ребята помогают не только делом, но и добрым словом, давая веру в победу над болезнью. Им выдают все те же средства защиты от вируса (костюмы, респираторы, перчатки), что и остальным медработникам. Перед тем как приступить к работе, у студентов-медиков "контрольный" инструктаж по использованию средств защиты и работе с инфицированными, а после - шлюз в "красную зону", к уже своим пациентам.

Старшая медсестра новой инфекционной больницы МКЦИБ "Вороновское" Анжела Забродная рассказала "РГ", что их коллектив только рад новым сотрудникам, помощники сейчас нужны. В центре на лечении находятся порядка 280 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом новый центр готов принять порядка 900 пациентов. "У нас работают более 350 медсестер, которым приходится трудиться по 12 часов, а некоторым сутками. Их зона ответственности - четыре отделения реанимации и семь инфекционных отделений, - рассказывает Анжела Забродная. - Работа сейчас нелегкая, нам приходится обязательно использовать средства индивидуальной защиты - резиновые перчатки и защитные костюмы, очки. От этого всего быстро устаешь, но каждый понимает всю ответственность".

По ее словам, больные коронавирусной инфекцией физически ослаблены, поэтому за ними нужен уход, как за ребенком. "Студенты получат бесценный опыт по оказанию первой медицинской помощи, который пригодится им в будущей работе", - заключила Анжела Забродная.

Рынок труда не болеет

Чтобы обеспечить лучший уход пациентам с легким течением коронавируса, столичные власти приняли решение ввести новую должность - помощник медсестры. В штат новых инфекционных больниц меньше чем за месяц набрали более 540 помощников, которые в конце мая выйдут на войну с "короной". Но помощи в спасении жизней много не бывает, поэтому новые госпитали продолжают рассматривать кандидатов с любым опытом работы и образованием, главное требование - быть неравнодушным и ответственным человеком.

Все новобранцы проходят собеседование по телефону и WhatsApp, отвечая на вопросы об опыте работы и навыках. На работу в госпиталь берут в первую очередь ответственных и дисциплинированных соискателей. Образование может быть среднее (9/11 классов), но ценным подспорьем будет опыт аналогичной работы. В числе преимуществ при трудоустройстве: профессиональная подготовка и переподготовка по профессии "сиделка", а также сертификаты по обучению оказания первой помощи. Но если навыков ухода за больными нет, то в режиме онлайн специалисты центра занятости проведут обучение. Не менее важно научиться и правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, для этого весь средний медицинский персонал проходит 36-часовые курсы и только после получения сертификата приступает к работе с больными COVID-19. При трудоустройстве нужно будет сдать анализы на коронавирус, которые организовывает работодатель, он же поможет с оформлением медицинской книжки. С помощниками заключат официальный срочный трудовой договор на два-три месяца с возможностью продления. И самое главное - регулярная зарплата: 55 тысяч рублей на руки, плюс федеральные (25 тысяч рублей) и московские (30 тысяч рублей) "коронавирусные" доплаты. К тому же за добровольцем сохраняется предыдущее место работы. Это отличный вариант, если предприятие, на котором трудится помощник, временно закрыто на период пандемии.

Желающих войти в "красную зону" и помочь врачам оказалось немало

Все, кто успел заполнить анкету на ya-doma.ru, но не дождался звонка от сотрудников центра занятости, попали в кадровый резерв. Не стоит огорчаться раньше времени - как только освободится место, работодатель позвонит по указанному в анкете номеру.