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19.05.2020 13:47
Рубрика: Власть

В Верховном суде России прошел первый дистанционный пленум

Текст: Владислав Куликов

В Верховном суде России впервые прошло заседание пленума в дистанционном режиме. После введения в судах ограничений в связи с пандемией, некоторое время заседания пленума не проводились.

Фото: iStock
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Сейчас действие совместного постановления президиумов Верховного суда России и Совета судей России о введении ограничительных мер в судах прекратило действие, и порядок работы определяется судами в каждом регионе отдельно: в зависимости от местной ситуации.

По данным экспертов, количество рассматриваемых дел увеличилось, больше нет деления на неотложные дела и дела, которые могут подождать. Однако судебные процессы проводят с соблюдением санитарных противоэпидемиологических требований. Активно развиваются и электронные технологии, позволяющие участвовать в судебных заседаниях в режиме онлайн.

Теперь с помощью веб-связи впервые было проведено заседание пленума Верховного суда России. В зале суда присутствовали только председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и секретарь пленума Виктор Момотов, они сидели на расстоянии около 1,5 метра друг от друга. Остальные участники заседания подключились дистанционно. Как сообщает РИА Новости, всего на пленум зарегистрировались 89 судей, заместитель Генпрокурора Виктор Гринь, а также представители правительства России, Минюста, Госдумы, Совета Федерации, ученые-правоведы и т.д.

На заседании обсуждался проект постановления "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства РФ, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции". Документ был отправлен на доработку.

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