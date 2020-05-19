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Рубрика: Общество

В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник итоги международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья". В 2017-2018 годах эксперты изучили данные почти 230 тысяч детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран мира.

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В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом. Например, среди 11-летних девочек наблюдалось снижение с 19% до 14%, а среди 11-летних мальчиков - с 30% до 27%. Лишь в группе 15-летних девочек зафиксированы небольшое повышение - с 8% до 12%, но и этот показатель ниже среднего в исследовании, который составляет 18%, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что процент подростков, считающих себя слишком толстыми, мало изменился, за исключением группы 15-летних мальчиков (наблюдается рост с 18% до 23%).

При этом в странах Европы увеличилась доля подростков с лишним весом и ожирением. Здесь с этой проблемой сталкивается каждый пятый и преимущественно среди мальчиков. Каждый четвертый подросток считает себя толстым, особенно это мнение распространено среди девочек.

Причиной лишнего веса специалисты называют несоблюдение подростками рекомендаций в отношении питания. Так, две трети детей не употребляют питательные вещества в достаточном количестве, каждый четвертый ежедневно ест сладости, а каждый шестой пьет сахаросодержащие напитки. Кроме того, менее 20% школьников соблюдают рекомендации ВОЗ в отношении физической активности.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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