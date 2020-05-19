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19.05.2020 19:33
Рубрика: Общество

Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Вдова Джона Гленна, первого американца, который совершил орбитальный полет вокруг Земли, скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщил в ходе заседания Национального космического совета глава NASA Джим Брайденстайн.

Как пишет агентство The Associated Press, у Энни Гленн был диагностирован коронавирус. Она скончалась от вызванных им осложнений в доме престарелых в штате Миннесота.

Фото: Пресс-служба ИМБП РАН
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Джон Гленн - первый американец и третий человек в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, совершивший орбитальный космический полет. 20 февраля 1962 года на "Меркурии-Атлас-6" он три раза облетел земной шар. Продолжительность полета составила 4 часа 55 мин.

Но первый полет не стал единственным. Был еще второй, который на шаттле Discovery Гленн совершил в 1998 году в возрасте 77 лет. Джон стал самым пожилым землянином, побывавшем на орбите. Этот уникальный рекорд не побил никто. Как никто не побил и вряд ли в ближайшей перспективе побьет другой: перерыв в 36 лет между полетами в космос. Астронавт и сенатор Гленн скончался в 2016 году на 96-м году жизни, пережив всех своих коллег по первому отряду астронавтов.

Со своей супругой он был знаком с детства. Их брак продолжался 73 года. Энни активно занималась образовательной и благотворительной работой, оказывала помощь людям с физическими недостатками.

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