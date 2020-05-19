Венесуэла поблагодарила Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Правительство Венесуэлы выразило благодарность России, Ирану, Китаю, Кубе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава минздрава республики Карлос Альварадо, выступая на 73-й сессии ВОЗ.

Он положительно оценил работу организации в условиях пандемии и отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин эффективно борется с коронавирусом в Китае. Во время выступления Альварадо осудил "односторонние преступные меры", введенные Вашингтоном. США заморозили все банковские счета Венесуэлы, что затруднило доступ республики к лекарствам.

В Венесуэле выявлен 541 случай COVID-19. По словам Альварадо, пока удается сдерживать распространение заболевания.