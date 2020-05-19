Верховный суд разъяснит, как в апелляции жаловаться на чиновников

Пленум Верховного суда России впервые в истории провел заседание в дистанционном режиме. Более ста человек в режиме веб-связи обсудили проект постановления о рассмотрении административных дел в апелляционной инстанции.

Административное дело - это спор гражданина с государственной организацией. Например, по такой процедуре рассматриваются иски о взыскании компенсации за волокиту. Или выяснение отношений с налоговой инспекцией. И т.д.

Судья Верховного суда России Елена Горчакова напомнила о том, что в прошлом году начали работать новые апелляционные суды общей юрисдикции. А прошедшая параллельно процессуальная реформа привнесла существенные изменения в главу 34 Кодекса административного судопроизводства. Поэтому потребовалось детально разъяснить правила рассмотрения в апелляции административных споров.

Например, как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, теперь дела между судьями распределяет компьютерная программа с учетом нагрузки и специализации судей. Возникает вопрос: как быть, если судья на конкретное дело был назначен не компьютером, а председателем суда, что называется, в ручном режиме?

Правовая позиция Верховного суда: само по себе это не будет поводом для отмены решения первой инстанции.

"Как сказано в проекте, нарушение нормы, устанавливающей формирование состава суда с использованием автоматизированной информационной системы, не является безусловным основанием для отмены решения", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Если во время заседания отключалась аудиозапись, решение надо отменить

При этом, по его словам, в некоторых случаях решение суда первой инстанции со ссылкой на неиспользование автоматизированной информационной системы распределения дел может быть отменено. Для этого надо будет доказать, что неиспользование автоматизированной системы "привело к нарушению принципа независимости судей путем влияния на процесс лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства", сказано в проекте. Иными словами, судья был назначен по чьему-то звонку. Между тем судья должен быть полностью нейтрален. Кстати, именно для этого и создавались отдельные апелляционные инстанции: их юрисдикция распространяется на несколько регионов. Расчет был сделан на то, что для местных чиновников это будет далекая и равнодушная к ним инстанция.

Зато особо отмечено: если при рассмотрении дела в первой инстанции на какое-то время отключалась запись и аудиопротокол не полон, решение суда подлежит безусловной отмене. Закон предусматривает обязательное и полное аудиопротоколирование процесса.

Рассмотрение в судах жалоб граждан на действия чиновников или государственных органов должно доводиться до конца даже в тех случаях, если пожаловавшийся умер. А решения первой инстанции можно оспорить не только в целом, но и частично. Допустим, если выигрышная сторона будет недовольна компенсацией судебных расходов.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда России повысят качество рассмотрения административных дел в апелляционной инстанции", - уверен Владимир Груздев.

По итогам обсуждения проект был направлен на доработку в редакционную комиссию, которая также пройдет по видеосвязи. "В настоящее время такая практика приобрела положительную тенденцию. В период пандемии активно развиваются электронные технологии, позволяющие оперативно и безопасно проводить неотложные заседания. В дальнейшем данная система связи в режиме реального времени будет использоваться чаще", - рассказывают в Верховном суде России.