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Рубрика: В мире

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В этом регионе зафиксированы 34 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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"Большинство случаев заражения связывают с уездом Шулань, в котором проживает 700 тысяч человек. С понедельника здесь введены санитарные ограничения на работу транспорта, магазинов, предприятий и на передвижения самих жителей", - пишет газета South China Morning Post.

Вспышку распространения коронавирусной инфекции в регионе связывают с заражением 45-летней женщины, работавшей прачкой в управлении общественной безопасности уезда, но вот источник ее заражения до сих пор неясен. Пациентка не контактировала с приезжими, а местных случаев заражения на территории не было больше двух месяцев. Для дополнительного контроля за ситуацией, китайские власти направили в уезд Шулань вице-премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Впервые вспышку нового заболевания зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире уже превысило 4,5 миллиона человек.

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