Власти США обсудили планы по сокращению финансирования ВОЗ

Власти США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 миллионов долларов в связи с недовольством ее работой по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил Дональд Трамп в ходе 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Речь шла о сокращении финансирования с нынешних 450 миллионов долларов до 40, но многие посчитали, что "это слишком". Окончательное решение о финансировании ВОЗ будет принято в ближайшее время", - цитирует американского лидера ТАСС.

Взявший слово министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, в свою очередь, утверждал, что ВОЗ не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения заболевания, вызываемого коронавирусом.

Впервые вспышку новой болезни, впоследствии распространившейся на большинство стран, зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 пострадали уже 4 миллиона 786 тысяч 672 человека. В США зарегистрировано свыше 1,5 миллионов случаев заражения новым типом коронавируса. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости.