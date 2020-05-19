Постановление правительства Вологодской области от 18 мая 2020 года № 566 "О региональной доплате к пособию по безработице"

В целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции Правительство области постановляет:

1. Установить, что гражданам, прекратившим предпринимательскую деятельность начиная с 1 марта 2020 года, включенным по состоянию на 10 число месяца, предшествующего месяцу прекращения предпринимательской деятельности, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и признанным в установленном порядке безработными, в апреле - июне 2020 года предоставляется региональная доплата к пособию по безработице в размере и порядке, установленных пунктом 2 настоящего постановления.

2. Региональная доплата к пособию по безработице производится ежемесячно в размере разницы между минимальной и максимальной величинами пособия по безработице на 2020 год, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 346, увеличенными на районный коэффициент.

Решение о предоставлении региональной доплаты к пособию по безработице принимается КУ ВО "ЦЗН Вологодской области" (далее - Центр занятости населения):

гражданам, которым пособие по безработице назначено до дня вступления в силу настоящего постановления, - в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления;

гражданам, которым пособие по безработице назначено после дня вступления в силу настоящего постановления, - одновременно с принятием решения о назначении пособия по безработице.

Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения ознакамливает безработного гражданина с приказом о предоставлении региональной доплаты к пособию по безработице под его личную подпись либо уведомляет безработного гражданина о предоставлении региональной доплаты к пособию по безработице с использованием средств электронной связи, включая электронную почту, мобильной связи (сервис обмена мгновенными сообщениями), посредством личного кабинета гражданина-пользователя интерактивного портала органа службы занятости, почтовой связи или смс-сообщения (независимо от вида информационного канала).

Выплата региональной доплаты к пособию по безработице осуществляется одновременно с выплатой пособия по безработице на счет, указанный гражданином для перечисления пособия по безработице, или через почтовое отделение связи.

Предоставление региональной доплаты к пособию по безработице прекращается в случае утраты гражданином права на получение региональной доплаты к пособию по безработице со дня, следующего за днем утраты права.

Решение о прекращении предоставления региональной доплаты к пособию по безработице принимается Центром занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня утраты гражданином права на получение доплаты.

Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения ознакамливает безработного гражданина с приказом о прекращении предоставления региональной доплаты к пособию по безработице под его личную подпись либо уведомляет безработного гражданина о прекращении предоставления региональной доплаты к пособию по безработице с использованием средств электронной связи, включая электронную почту, мобильной связи (сервис обмена мгновенными сообщениями), посредством личного кабинета гражданина-пользователя интерактивного портала органа службы занятости, почтовой связи или смс-сообщения (независимо от вида информационного канала).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







