Описан способ восстановления нервных клеток

Ученые Медицинской школы Университета Колорадо нашли способ регенерации нервных клеток после повреждения. Клеточные процессы можно стимулировать с помощью двигательного обучения - моторики.

Предметом изучения специалистов биомедицины и неврологии стали олигодендроциты - те самые клетки, которые обеспечивают здоровые неврологические функции организма в течение всей жизни.

Зрелые олигодендроциты могут способствовать восстановлению нервной ткани путем создания новых миелиновых оболочек, которые окружают нервные волокна и отвечают за передачу нервных импульсов от мозга к органам и тканям и обратно.

Первые опыты на мышах, страдающих рассеянным склерозом, подтвердили гипотезу ученых. Поведенческие тренировки способствовали регенерации миелиновых оболочек в тканях мышей, и нервная система восстанавливалась.

Открытие ученых поможет в лечении пациентов, вынужденных стать инвалидами их-за тяжелых неврологических последствий инсультов и травм, когда мозг утрачивает способность связываться с органами тела.