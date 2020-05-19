ВОЗ: В России в разы сократилось число курящих школьников

В России снизилось число курящих и употребляющих алкоголь школьников. Среди 15-летних мальчиков этот процент уменьшился с 41 до 30, а среди девочек - с 44 до 29. Данные масштабного международного исследования о поведении школьников в отношении здоровья публикует ВОЗ. В фокусе внимания ученых были подростки в возрасте 11, 13 и 15 лет. Специалисты изучали их физическую активность, пищевые и вредные привычки, условия социальной среды.

"Процент российских школьников, которые хотя бы раз употребляли алкоголь в разы снизился во всех трех возрастных группах. Средний показатель среди 15-летних мальчиков - 60% и 59% среди девочек. Меньше в этом возрасте также стало и подростков, которые пробовали курить", - со ссылкой на данные исследования пишет ТАСС.

Это международное исследование проводится последние 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее анкетирование проходило в 2017-2018 годах. В нем приняли участвовали свыше 220 тысяч подростков из 45 стран, в том числе более четырех тысяч респондентов из России.