Новости

Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 20:56
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 20:55
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 20:47
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 20:28
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 20:25
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 20:12
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 20:10
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 20:02
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19:53
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6% 18:32
Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ 18:30
На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 20:29
Рубрика: Общество

Без слез и поцелуев

Впервые последние звонки пройдут дистанционно
Текст: Мария Волкова, Наталья Граф, Ольга Киселева, Олег Корякин, Елена Мационг, Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Последний звонок - одно из тех событий, что остаются в памяти на всю жизнь. Но COVID перечеркнул все планы учеников, родителей, учителей встретиться, повспоминать, ну и поплакать, конечно. Все массовые мероприятия в стране отменены, школьные - не исключение. Но как же без последних звонков, не отменять же вовсе?! Корреспонденты "РГ" выяснили, что все-таки придумали в разных уголках России, чтобы этот праздник получился и точно потом остался в памяти на всю жизнь.
Там, где последний звонок пройдет вживую, выпускнику предстоит и одеть маску, и соблюдать социальную дистанцию. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Там, где последний звонок пройдет вживую, выпускнику предстоит и одеть маску, и соблюдать социальную дистанцию. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Там, где последний звонок пройдет вживую, выпускнику предстоит и одеть маску, и соблюдать социальную дистанцию. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Обнимемся после пандемии

Учителя 4-й школы Ханты-Мансийска сейчас дружно поют, хотя и каждый у себя дома. Записывают песню "Крылатые качели". Потом ее смонтируют в единый ролик на школьной телестудии, и она войдет в общий сценарий онлайн-празднования. Причем педагоги решили не надевать торжественных нарядов, как это обычно бывает в офлайне, не делать пышных причесок и яркого макияжа. Как рассказала замдиректора по воспитательной работе Ирина Потапова, куда интереснее будет, если кто-то из строгих педагогов предстанет с поварешкой или котом на руках. Все как в жизни. Такими учителя точно запомнятся выпускникам. Ребята в свою очередь готовят свое поздравление, записывают дистанционно, пожалуй, самую трогательную и нестареющую песню о школе "Когда уйдем со школьного двора". Из сохранившихся видео, историй и воспоминаний ребят и учителей должен получиться очень интересный фильм. Он ляжет в основу праздника на площадке школы в "ВКонтакте". Ну а чтобы последний звонок получился все-таки "живым", в студии будет сидеть ведущий, ему можно будет позвонить и передать пожелания родной школе и одноклассникам. При этом ребята для себя решили, что обязательно встретятся и обнимутся потом, после пандемии.

Не теряют надежды на офлайн-торжество и в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге, тем более что сами выпускники готовы ждать, когда отменят карантинные меры.

Фото: iStock
Ученикам столичных школ выставили годовые оценки

- Каждый год отделение хореографии устраивает большой концерт в Театре оперы и балета. Но на этот раз придется ограничиться видеороликами: дети танцуют дома, а мы монтируем, - рассказал "РГ" директор учебного заведения Андрей Кадочников. Такой же виртуальной будет и итоговая выставка ребят-художников. - Ребята все-таки очень хотят праздника вживую. Все сейчас соскучились друг по другу.

- И все же это событие нельзя обойти, - признается директор школы N 2 города Заречного Татьяна Непряхина, - дети ведь не виноваты, что заканчивают школу в такое непростое время. У нас в городе, кроме традиционных поздравлений на сайтах учебных заведений, пройдет большая виртуальная концертная программа для выпускников всех школ.

Успеть за 30 минут

Как рассказал "РГ" выпускник одной из подмосковных школ, они с ребятами очень хотели пошутить над коронавирусом и карантином и предложили устроить на последний звонок пижамную вечеринку. Дистанционно, конечно, каждый у себя дома. Учителя засомневались...

А вот ученикам в Курильске в какой-то степени повезло, они встретятся вживую на линейке 5 июня, но она пройдет, как и другие торжественные мероприятия в период пандемии, в особом режиме.

- Последний звонок пройдет во всех школах района с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. Время проведения мероприятия - не более 30 минут. При хорошей погоде торжественные линейки пройдут на улице. Сейчас руководство школ определяет, кто будет присутствовать на линейках. Скорее всего, это будут только учащиеся 9-х и 11-х классов, родители и приглашенные сотрудники администрации, - говорит начальник отдела образования Светлана Снегина.

Ученикам в Курильске в какой-то степени повезло, они встретятся вживую на линейке 5 июня. Но она пройдет в период пандемии в особом режиме

Заметим, что в день проведения последнего звонка будет объявлен день без алкоголя, как того требует региональное законодательство.

Три мальчика и пять девочек

В деревне Красноярка Большереченского района Омской области в этом году всего восемь выпускников - три мальчика и пять девочек.

- К последнему звонку мы начали готовиться еще зимой, - рассказала "РГ" классный руководитель Мария Гурова. - Вместе писали сценарий, репетировали. И до последнего надеялись, что праздник состоится. Поэтому когда его отменили, дети очень расстроились. Ведь совсем скоро они разъедутся кто куда и даже общей фотографии не останется на память.

Российские школьники выбрали песни для выпускного

Идею провести последний звонок виртуально сельским школьникам подсказали в районной газете "Наша иртышская правда".

- Мы решили помочь детям и учителям организовать стрим-трансляцию на большом экране и обязательно сделаем для выпускников общую фотографию, - говорит редактор районной газеты Ольга Алексина. - Свое прощание со школой они точно запомнят - ведь такого последнего звонка ни у кого еще не было.

Дети воспряли духом, учат стихи. Уже решили, что все будут нарядные. Торжественное чаепитие по случаю окончания школы в Красноярке тоже будет. В каждой семье для детей испекут торт и накроют праздничный стол.

"Рассвет" ушел в онлайн

В Нижегородской области для выпускников решили провести целый online-фестиваль "Рассвет". Кроме традиционных поздравлений по случаю окончания учебного года, во время фестиваля пройдет неформальный "день открытых дверей". С выпускниками придут знакомиться студенты вузов и расскажут, что они уже успели узнать во время учебы. "Ну а вечером для всех - выступления нижегородских DJ и музыкальных групп", - рассказал министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Григорий Сергеев, заканчивающий в этом году 11-й класс, рассказал, что сначала в школе хотели было вообще отменить последний звонок, но, посовещавшись, ребята и родители договорились перенести живую встречу, когда пандемия отступит. "В Zoom мы встречаться не хотим категорически, общение в Сети за время карантина превратилось в рутину и всем уже наскучило. Мы с ребятами рассчитываем, что последний звонок все-таки удастся провести в школе", - надеется он.

Школы Татарстана получили рекомендацию от минобразования республики проводить последние звонки в онлайн-режиме. Впрочем, пока директора образовательных учреждений пребывают в растерянности, в столице республики решили дождаться разъяснений на сей счет Роспотребнадзора.

И, возможно, задумки их коллег и креатив выпускников в других регионах помогут им определиться. И не только им. Как вам пижамная вечеринка?

Общество Здоровье Последний звонок

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются
Российские Ту-22 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ