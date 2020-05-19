Последний звонок - одно из тех событий, что остаются в памяти на всю жизнь. Но COVID перечеркнул все планы учеников, родителей, учителей встретиться, повспоминать, ну и поплакать, конечно. Все массовые мероприятия в стране отменены, школьные - не исключение. Но как же без последних звонков, не отменять же вовсе?! Корреспонденты "РГ" выяснили, что все-таки придумали в разных уголках России, чтобы этот праздник получился и точно потом остался в памяти на всю жизнь.

Обнимемся после пандемии

Учителя 4-й школы Ханты-Мансийска сейчас дружно поют, хотя и каждый у себя дома. Записывают песню "Крылатые качели". Потом ее смонтируют в единый ролик на школьной телестудии, и она войдет в общий сценарий онлайн-празднования. Причем педагоги решили не надевать торжественных нарядов, как это обычно бывает в офлайне, не делать пышных причесок и яркого макияжа. Как рассказала замдиректора по воспитательной работе Ирина Потапова, куда интереснее будет, если кто-то из строгих педагогов предстанет с поварешкой или котом на руках. Все как в жизни. Такими учителя точно запомнятся выпускникам. Ребята в свою очередь готовят свое поздравление, записывают дистанционно, пожалуй, самую трогательную и нестареющую песню о школе "Когда уйдем со школьного двора". Из сохранившихся видео, историй и воспоминаний ребят и учителей должен получиться очень интересный фильм. Он ляжет в основу праздника на площадке школы в "ВКонтакте". Ну а чтобы последний звонок получился все-таки "живым", в студии будет сидеть ведущий, ему можно будет позвонить и передать пожелания родной школе и одноклассникам. При этом ребята для себя решили, что обязательно встретятся и обнимутся потом, после пандемии.

Не теряют надежды на офлайн-торжество и в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге, тем более что сами выпускники готовы ждать, когда отменят карантинные меры.

- Каждый год отделение хореографии устраивает большой концерт в Театре оперы и балета. Но на этот раз придется ограничиться видеороликами: дети танцуют дома, а мы монтируем, - рассказал "РГ" директор учебного заведения Андрей Кадочников. Такой же виртуальной будет и итоговая выставка ребят-художников. - Ребята все-таки очень хотят праздника вживую. Все сейчас соскучились друг по другу.

- И все же это событие нельзя обойти, - признается директор школы N 2 города Заречного Татьяна Непряхина, - дети ведь не виноваты, что заканчивают школу в такое непростое время. У нас в городе, кроме традиционных поздравлений на сайтах учебных заведений, пройдет большая виртуальная концертная программа для выпускников всех школ.

Успеть за 30 минут

Как рассказал "РГ" выпускник одной из подмосковных школ, они с ребятами очень хотели пошутить над коронавирусом и карантином и предложили устроить на последний звонок пижамную вечеринку. Дистанционно, конечно, каждый у себя дома. Учителя засомневались...

А вот ученикам в Курильске в какой-то степени повезло, они встретятся вживую на линейке 5 июня, но она пройдет, как и другие торжественные мероприятия в период пандемии, в особом режиме.

- Последний звонок пройдет во всех школах района с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. Время проведения мероприятия - не более 30 минут. При хорошей погоде торжественные линейки пройдут на улице. Сейчас руководство школ определяет, кто будет присутствовать на линейках. Скорее всего, это будут только учащиеся 9-х и 11-х классов, родители и приглашенные сотрудники администрации, - говорит начальник отдела образования Светлана Снегина.

Ученикам в Курильске в какой-то степени повезло, они встретятся вживую на линейке 5 июня. Но она пройдет в период пандемии в особом режиме

Заметим, что в день проведения последнего звонка будет объявлен день без алкоголя, как того требует региональное законодательство.

Три мальчика и пять девочек

В деревне Красноярка Большереченского района Омской области в этом году всего восемь выпускников - три мальчика и пять девочек.

- К последнему звонку мы начали готовиться еще зимой, - рассказала "РГ" классный руководитель Мария Гурова. - Вместе писали сценарий, репетировали. И до последнего надеялись, что праздник состоится. Поэтому когда его отменили, дети очень расстроились. Ведь совсем скоро они разъедутся кто куда и даже общей фотографии не останется на память.

Идею провести последний звонок виртуально сельским школьникам подсказали в районной газете "Наша иртышская правда".

- Мы решили помочь детям и учителям организовать стрим-трансляцию на большом экране и обязательно сделаем для выпускников общую фотографию, - говорит редактор районной газеты Ольга Алексина. - Свое прощание со школой они точно запомнят - ведь такого последнего звонка ни у кого еще не было.

Дети воспряли духом, учат стихи. Уже решили, что все будут нарядные. Торжественное чаепитие по случаю окончания школы в Красноярке тоже будет. В каждой семье для детей испекут торт и накроют праздничный стол.

"Рассвет" ушел в онлайн

В Нижегородской области для выпускников решили провести целый online-фестиваль "Рассвет". Кроме традиционных поздравлений по случаю окончания учебного года, во время фестиваля пройдет неформальный "день открытых дверей". С выпускниками придут знакомиться студенты вузов и расскажут, что они уже успели узнать во время учебы. "Ну а вечером для всех - выступления нижегородских DJ и музыкальных групп", - рассказал министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Григорий Сергеев, заканчивающий в этом году 11-й класс, рассказал, что сначала в школе хотели было вообще отменить последний звонок, но, посовещавшись, ребята и родители договорились перенести живую встречу, когда пандемия отступит. "В Zoom мы встречаться не хотим категорически, общение в Сети за время карантина превратилось в рутину и всем уже наскучило. Мы с ребятами рассчитываем, что последний звонок все-таки удастся провести в школе", - надеется он.

Школы Татарстана получили рекомендацию от минобразования республики проводить последние звонки в онлайн-режиме. Впрочем, пока директора образовательных учреждений пребывают в растерянности, в столице республики решили дождаться разъяснений на сей счет Роспотребнадзора.

И, возможно, задумки их коллег и креатив выпускников в других регионах помогут им определиться. И не только им. Как вам пижамная вечеринка?