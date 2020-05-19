ВС запретил отключать аудиопротоколирование во время судебных заседаний

Верховный суд готовит важные разъяснения: в том случае, если при рассмотрении административного дела в судебном заседании будет отключаться аудиозапись, решение суда подлежит отмене.

Сегодня пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления, разъясняющего процедуру рассмотрения административных дел: там, где речь идет о споре гражданина с государством. Например, по специальной процедуре, прописанной в Кодексе административного судопроизводства, рассматриваются споры с налоговой инспекцией или службой судебных приставов.

Закон предусматривает обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний. Это значит, что заседание должно непрерывно записываться с самого начала, до конца. "Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что протокол судебного заседания, составленный в письменной форме и содержащий все сведения, предусмотренные частью 3 статьи 205 КАС РФ, не может заменить аудиопротоколирование, ведение которого обязательно, поэтому при нарушении процессуальных правил о непрерывном ведении аудиопротоколирования судебного заседания решение суда первой инстанции подлежит безусловной отмене", сказано в проекте постановления пленума.

"Сама по себе аудиозапись судебных слушаний сторонами и их представителями - довольно старая практика, - сказал "РГ" адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партрены" Алексей Сикайло. - Суды же запись заседаний в обязательном порядке начали довольно недавно, если говорить об арбитражных судах и судах общей юрисдикции первого уровня".

Кстати, арбитражные суды начали предоставлять возможность прослушать аудиопротоколы судебных заседаний в режиме онлайн.

"На данный момент доступ к материалам дел и протоколам предоставляется только сторонам и их представителям, - говорит Алексей Сикайло. - Для этого необходимо зарегистрироваться, либо через ЕСИА войти в систему my.arbitr.ru, после чего подать соответствующее ходатайство. Судья, как правило, при наличии полномочий у ходатая, согласовывает предоставление доступа к материалам и протоколам".

По его словам, размещение материалов судебных дел в электронном виде, включая, доступ к аудиопротоколам, безусловно, облегчает работу сторон и их представителей в процессе. "Особенно если дело рассматривается судом, который находится в удаленном от места нахождения стороны регионе", - заключил эксперт.