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Рубрика: Спорт

Страсти по Неймару

"Реал" и "Барселона" продолжают борьбу за подписание бразильца
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8160)
Европейские топ-клубы готовятся к возобновлению сезона. Параллельно с этим они заняты поисками новичков, которых возможно будет купить во время следующего межсезонья.
На фоне разговоров о возможном переходе в "Барселону" или "Реал" Неймар отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен". Фото: REUTERS На фоне разговоров о возможном переходе в "Барселону" или "Реал" Неймар отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен". Фото: REUTERS
На фоне разговоров о возможном переходе в "Барселону" или "Реал" Неймар отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен". Фото: REUTERS

Частенько так бывает, что на одного футболиста претендуют сразу несколько грандов. В таких случаях трансфер обычно затягивается, а его детали долго муссируются в прессе.

Как пример - нашумевший, самый дорогой в истории футбола переход Неймара в 2017 году из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро. С тех пор чуть ли не каждые 2-3 месяца всплывают разговоры о возможном уходе бразильца из французского клуба.

Вот и сейчас Неймар находится в эпицентре трансферных новостей. За его подписание борются как "Барселона", лидер которой Лионель Месси чуть ли не постоянно требует от руководства "сине-гранатовых" приложить усилия по этой сделке, и "Реал".

Фото: Reuters
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Капитан сборной Бразилии трижды мог оказаться в мадридской команде. Дважды - еще до перехода из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году, и один раз - минувшим летом. Но что-то всегда не складывалось. Однако теперь "Реал" настроен решительно: президент "королевского клуба" Флорентино Перес уверен, что только Неймар может заменить в его команде Криштиану Роналду.

- Я несколько раз приезжал в прошлом году в Мадрид, чтобы встретиться с Пересом. Он очень хочет подписать Неймара. Это его мечта, - заявил накануне агент Вагнер Рибейро, работавший над трансфером бразильца в "Барселону".

Впрочем, сам Неймар, по информации СМИ, больше настроен на возвращение в стан каталонцев. Бразилец уже отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ" и готов пойти на снижение зарплаты ради трансфера в "Барселону". Но большой вопрос, готовы ли будут "сине-гранатовые" выложить больше деньги в следующее межсезонье.

Тем временем портал Squawka составил рейтинг команд, сенсационно становившихся чемпионами в своих странах начиная с 1990 года. В этот список попал и "Рубин", который в 2008 и 2009 годах брал "золото" в России.

Помимо прочих в рейтинг вошли "Лестер", завоевавший чемпионство в Англии в 2016 году, а также французский "Монпелье", выигравший чемпионат четырьмя годами ранее.

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