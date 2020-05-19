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В своем дому сижу я, как в окопе.

Судьба неумолима и капризна.

Коронавирус бродит по Европе,

Неуловим, как призрак

коммунизма.

Время набросанных "на коленке" любительских стишков и песенок про COVID-19 прошло. За коронавирус взялась большая поэзия.

Стихотворение Александра Городницкого, отрывок из которого мы привели, - часть онлайн-проекта "CORONAVERSE - стихи коронавирусного времени", запущенного нью-йоркским русскоязычным издательством KRiK.

Известное масштабными акциями вроде выпуска серии "Русское слово без границ", в которой на русском и английском выходили книги А. Кушнера, А. Парщикова, Е. Бунимовича, KRiK взялось за акцию мирового масштаба - собрать на своем сайте стихи русских поэтов, написанные во время и под влиянием карантина. На идею отозвались поэты от США до Австралии. В проект среди других влились Татьяна Щербина, Вера Павлова, Максим Амелин, Вадим Степанцов.

Сначала на сайте проекта просто публиковались тексты, потом начались Zoom-встречи авторов.

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- А потом мы решили "очеловечить" антологию и попросили авторов записать на видео одно стихотворение из подборки, - говорит инициатор проекта, сооснователь KRiKа Рика Кацова. - Поэты включились в процесс, и проект стал не только мультимедийным, но и интерактивным.

А некоторым и просто роликов с чтением оказалось мало, и теперь на сайте проекта можно послушать, как лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов превращает чтение в мелодекламацию, а Игорь Лёвшин произносит свои строки под грозные звуки сочиненной им фонограммы.

У издателей сегодня собралась целая видеотека актуальной русской поэзии, и они надеются, что читатель и слушатель найдут тут ответы на свои тревоги и добрые чувства, которые, как известно, поэт пробуждает лирой.

Культура Литература Пандемия коронавируса COVID-19

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