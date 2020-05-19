Заседание лидеров ЕАЭС пройдет осенью в Минске

С инициативой провести очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске в очном формате в октябре-ноябре выступил президент Беларуси. Он предложил "сегодняшний совет рассматривать в качестве экстерриториального совета" и напомнил, что подобного рода мероприятия по линии союза не проводились в белорусской столице уже пять лет.

Президент также дал понять, что его инициатива не исключает при необходимости организацию заседания совета в формате видеоконференции до того, как состоится очная встреча. Участники заседания согласились с предложением главы белорусского государства, а окончательная дата заседания международной организации будет определена позже, констатирует агентство.

Кроме того, стало известно, что страны ЕАЭС проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства - наблюдателя при объединении. Как пояснил сегодня на заседании председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Гавана проявляет большой интерес к сотрудничеству практически с момента создания союза. Уже два года кубинское правительство сотрудничает с ЕЭК на основе меморандума о взаимопонимании. Вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя обсуждался комиссией уже дважды.

"Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной. Россия также предложила провести консультации, чтобы уточнить все аспекты", - уточнил Мясникович.