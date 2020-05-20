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20.05.2020 10:01
Рубрика: В мире

100-летний ветеран, собравший миллионы на благотворительность, станет рыцарем

Текст: Максим Макарычев

Ветеран Второй мировой войны полковник Томас Мур будет посвящен в рыцари после того, как собрал для британской Национальной службы здравоохранения к своему столетию почти 33 миллиона фунтов стерлингов, сообщил британский кабинет министров.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Мур решил помочь медицинской службе, пройдя круги на ходунках своего сада в Марстон-Мортейн в Бедфордшире и приурочив сбор средств к своему столетнему юбилею. В своем Twitter Мур, который из-за проблем с ногами практически не выходит из дома, объявил, что к 30 апреля (в этот день ему исполнялось 100 лет) он пройдет с помощью ходунков 100 кругов по своему садовому участку. Длина маршрута, который собирался осилить ветеран, составляла 2,3 километра при круге в 25 метров, что с учетом его инвалидности, стало настоящим испытанием для Мура.

Его первоначальной целью был сбор всего тысячи фунтов стерлингов, однако поступок ветерана растопил сердца пользователей. На специальный счет стекались пожертвования в крупных суммах. Уже к 14 апреля Муру удалось собрать 4 миллиона фунтов стерлингов. К британцам присоединились граждане других стран со всего мира. Кстати, задачу пройти 100 кругов по саду он также выполнил досрочно, до наступления своего юбилея, к которому, к слову, он получил более 125 тысяч поздравлений из Британии и многих стран. Среди них было послание от Елизаветы II и главы британского правительства. В итоге к юбилею Мур собрал 32 794 701 фунтов стерлингов от более чем полутора миллиона сторонников.

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал сэра Тома "настоящим национальным достоянием", который "дал всем нам маяк света сквозь туман коронавируса", отмечает ВВС. Именно Джонсон рекомендовал королеве удостоить Мура рыцарского звания. Елизавета II одобрила это предложение. Церемония чествования ветерана войны состоится позднее.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Несколько недель назад Мур стал почетным полковником 1-го батальона Йоркширского полка, в котором он служил во время Второй мировой войны, и был удостоен одной из высших британских наград. Отметим, что после начала Второй мировой войны Том Мур стал инструктором по подготовке офицеров, дослужившись до звания капитана. В годы войны он был направлен в Индию и продолжал служить в Бирме (нынешняя Мьянма). По возвращении в Великобританию он стал инструктором в школе бронированных боевых машин в Бовингтоне в графстве Дорсет и вышел на пенсию после истечения контракта.

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