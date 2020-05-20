"Аэрофлот" разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

Новости

Названы смартфоны, которыми потребители довольны больше остальных 21:30
Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины 21:20
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет 21:19
В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая 21:13
В Омске беременных не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19 21:05
В Петербурге 68 медикам, заразившимся COVID-19, выплатили компенсации 20:59
В Ленобласти погиб военнослужащий-контрактник 20:50
Турция не примет туристов из России в июне 20:33
В Москве выпал снег 20 мая 20:13
В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ 19:59
В США арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона из Японии 19:46
Костромских чиновников уличили в ущемлении прав безработных 19:46
Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания 19:45
В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом 19:38
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире 19:23
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:23
На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19 19:17
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 19:15
Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных 19:12
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани 19:11
Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе 19:10
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус "Титаника" 19:06
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района 18:59
В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня 18:56
Костромичей будут судить за воровство квартир у покойников 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 20:38
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

Текст: Екатерина Петрова
Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая. А именно: менять даты, направления без штрафов, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Переоформить билеты можно по телефону контакт-центра авиакомпании или через агентство, где был приобретен билет. Сделать это нужно до конца 2020 года.

Фото: iStock
Минтранс допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

В компании пояснили: при первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания доплачивать разницу в тарифах не придется. Более того, срок действия билета будет продлен до 30 апреля следующего года. В случае переоформления билета на другие даты, маршруты, классы обслуживания, стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового. Тогда потребуется доплатить лишь разницу в цене и то в случае, если она возникнет.

Кроме того, авиакомпания при переоформлении билетов на новую перевозку предложит новые преимущества. "В случае, если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет (кроме премиальных билетов), а для пассажиров с билетом по тарифу МАКСИМУМ при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются", - говорится в сообщении компании.

Если стоимость вновь оформленного билета окажется ниже суммы компенсации, то на разницу оформляется сертификат. Им можно воспользоваться при оплате услуг компании в течении трех лет.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами
Голикова: 17 регионов могут смягчить режим ограничений по COVID-19
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду