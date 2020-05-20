"Аэрофлот" разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая. А именно: менять даты, направления без штрафов, сообщили в пресс-службе компании.

Переоформить билеты можно по телефону контакт-центра авиакомпании или через агентство, где был приобретен билет. Сделать это нужно до конца 2020 года.

В компании пояснили: при первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания доплачивать разницу в тарифах не придется. Более того, срок действия билета будет продлен до 30 апреля следующего года. В случае переоформления билета на другие даты, маршруты, классы обслуживания, стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового. Тогда потребуется доплатить лишь разницу в цене и то в случае, если она возникнет.

Кроме того, авиакомпания при переоформлении билетов на новую перевозку предложит новые преимущества. "В случае, если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет (кроме премиальных билетов), а для пассажиров с билетом по тарифу МАКСИМУМ при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются", - говорится в сообщении компании.

Если стоимость вновь оформленного билета окажется ниже суммы компенсации, то на разницу оформляется сертификат. Им можно воспользоваться при оплате услуг компании в течении трех лет.