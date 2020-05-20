Австрия объявила об открытии границ в середине июня

Австрия планирует открыть границы с Чехией, Словакией и Венгрией в середине июня, заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг.

"Мы договорились идти по этому пути вместе. При этом примем также венгров на борт", - цитирует министра агентство APA после видеоконференции с его коллегами из Чехии и Словакии.

По словам Шалленберга, решение может быть принято на следующей неделе, тогда же будет определена дата открытия границы. В настоящее время ведется интенсивная работа по возвращению с середины июня чехов, словаков и венгров к свободе передвижения, существовавшей до пандемии.

Министр иностранных дел Австрии подчеркнул, что этот шаг должен основываться на четких параметрах здоровья, мобильности и безопасности. Учитывается также уровень инфицирования в соседних странах. В очередной видеоконференции примет участие министр иностранных дел Венгрии.

Шалленберг уточнил, что Австрия договорилась о полном открытии границ с Германией и Швейцарией с середины июня. По пограничным вопросам пока планов нет в отношении Италии и Словении.