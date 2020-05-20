Банки будут брать сведения о гражданах с портала госуслуг

Финансовые организации будут в формате "одного окна" получат сведения из различных баз данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Получить такую информацию можно будет только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

Сейчас проекте участвуют 20 банков, клиенты 6 из них уже могут подать онлайн-заявление на выдачу кредита. Также в эксперименте принимают участие 4 страховые компании - они тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через данный сервис.

"В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах, конечно, сохраняется. В ближайшее время планируется тиражирование данной возможности на самые разные направления нашей экономики", - прокомментировал глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Реализация этого проекта - еще один важный шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Он позволяет участникам финансового рынка и другим организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных источников в режиме "одного окна". Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения банковских и других продуктов и сервисов онлайн", - подчеркнула первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству.