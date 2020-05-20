Российские заемщики подали банкам почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию долгов по кредитам, следует из подсчетов Банка России. Доля одобренных заявлений составила больше половины и немного выросла.

ЦБ опросил 67 банков о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая кредитные каникулы, которые предоставляются с 3 апреля. К середине мая заемщики-физлица подали почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию своих долгов (это на 140 тысяч больше, чем в начале мая).

Банки рассмотрели 1,4 млн заявлений граждан. Доля рассмотренных заявок составила в середине мая 89,9% от общего числа обращений. Удовлетворено 831,4 тысячи заявлений о реструктуризации, отказано - по 577,1 тысячи заявлений, следует из статистики ЦБ. Доля одобренных обращений составила 59%.

Заявок о предоставлении конкретно кредитных каникул получено 240,5 тысячи, удовлетворено 64,2% рассмотренных обращений, отмечают в ЦБ. Уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке стабилизировался близко к 80%, по потребительским кредитам - 60%, по кредитным картам - около 70%, по автокредитам - около 20%.

Для кредитных каникул установлены потолки. По потребкредитам - 250 тысяч рублей, по кредитным картам - 100 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по ипотеке в зависимости от региона - от двух до 4,5 млн рублей.

Каникулы будут доступны, если доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, а кредитный договор должен быть заключен до 3 апреля 2020 года. Срок действия каникул - до полугода, прекратить их действие можно в любой момент, уведомив банк. Оформить кредитные каникулы можно до 30 сентября.

Каникулы - отсрочка всех платежей максимум на полгода, а не прощение долга. В каникулы банк не начисляет штрафы и пени и не требует досрочного погашения кредита.